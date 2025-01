Maroc: Rabat - Smurfit Westrock inaugure son 'Experience Centre', le premier du genre sur le continent africain

Rabat — Smurfit Westrock, leader mondial des solutions d'emballage durable, a inauguré, jeudi à Rabat, son nouveau centre d'innovation de pointe au Maroc, "Experience Centre", qui est le premier du genre sur le continent africain.

Équipé d'outils de conception avancés et exclusifs exploitant le big data, l'analyse prédictive, l'intelligence artificielle, des expériences en réalité virtuelle et les dernières technologies en matière d'emballage, ce centre offre une plateforme permettant aux entreprises de développer des stratégies alignées sur les objectifs de durabilité et d'innovation.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a noté que ce centre est considéré comme un hub important pour renforcer la collaboration en matière d'innovation et de durabilité. Il a également indiqué que cet événement marquant permettra à l'entreprise d'apporter son expertise mondiale en termes d'innovation et de durabilité au Maroc.

En outre, M. Mezzour a fait savoir que cette installation offrira aux partenaires de Smurfit Westrock un accès au réseau mondial de centres de R&D, afin de répondre à leurs besoins spécifiques. "Cet Experience Centre témoigne de notre engagement envers l'innovation et la durabilité", a souligné, pour sa part, Ignacio Sevillano, PDG de Smurfit Westrock Espagne, Portugal et Maroc.

Ledit centre, a-t-il poursuivi, constitue une plateforme où les clients peuvent accéder à des solutions de pointe qui redéfinissent l'emballage, les aidant à améliorer leur valeur dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et à se différencier sur le marché.

Cet "Experience Centre" fait partie d'un réseau mondial de 30 centres similaires, soutenu par une équipe de plus de 1.600 designers interconnectés à travers le monde. C'est dans ce sens que Arco Berkenbosch, Chief Innovation Officer, a déclaré : "Le défi aujourd'hui n'est pas de générer des idées, mais de sélectionner et de se concentrer sur les bonnes. Cette installation offrira également à nos clients et partenaires un accès inégalé à notre réseau mondial de centres de R&D, afin de répondre à leurs besoins spécifiques".

Smurfit Westrock a également inauguré sa nouvelle ligne de production, installée un an et demi après l'ouverture de son usine greenfield à Rabat.

Commentant ces deux étapes importantes, le PDG de Smurfit Westrock Maroc, Mounir Naciri, a dit : "Cet investissement dans l'innovation, une première en Afrique, marque un moment clé dans notre engagement à accompagner la transition du Maroc vers un avenir plus innovant et durable. En plus de cette réalisation, nous avons l'honneur d'ajouter à notre capacité de production une ligne d'impression de haute qualité, grâce à un investissement supplémentaire de 5 millions d'euros, portant ainsi nos investissements dans l'usine de Rabat à plus de 40 millions d'euros. Cela témoigne de la confiance continue du groupe dans le marché marocain".

Aussi, l'événement a accueilli la conférence Better Planet Packaging (BPP), qui a rassemblé des leaders de l'industrie pour explorer des thématiques essentielles pour le Maroc, telles que le Green Deal européen et le PPWR, ainsi que leurs implications pour les emballages durables.

Les stratégies de décarbonation ont été mises en avant, illustrées par les modèles d'énergie photovoltaïque et de gaz de Smurfit Westrock Maroc. L'impact économique des énergies renouvelables sur les opérations industrielles a également été abordé, mettant en lumière des solutions de durabilité rentables.

En mettant l'accent sur l'aspect de la durabilité, Jurgita Girzadiene, Sustainability & Better Planet Packaging Director pour le groupe Smurfit Westrock, a affirmé : "À travers ce centre, nous visons à promouvoir la décarbonation et à favoriser une économie circulaire, permettant aux entreprises d'aligner leurs opérations sur des objectifs de durabilité".

Et d'ajouter : "Notre groupe n'a pas seulement investi dans un projet greenfield, mais également dans des énergies vertes pour produire des produits respectueux de l'environnement, en vue d'un avenir plus durable".

Le nouvel investissement de Smurfit Westrock Maroc et le lancement de l'Experience Centre soulignent l'engagement de l'entreprise à être un leader dans le domaine des emballages durables.

Cette installation soutiendra les entreprises au Maroc et dans l'ensemble de la région EMEA (Europe Middle East & Africa - Europe, Moyen-Orient et Afrique) dans la réalisation de leurs objectifs de durabilité, tout en répondant à la demande croissante de solutions respectueuses de l'environnement.

Smurfit Westrock est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'emballage à base de papier, avec environ 100.000 employés dans 40 pays.