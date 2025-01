Afrique: UNESCO - La Journée Mondiale de la Culture Africaine et afro-descendante 2025, célébrée le 22 janvier avec la participation du Maroc

Paris — L'édition 2025 de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante (JMCA) sera célébrée le 22 janvier au siège de l'UNESCO à Paris avec la participation du Maroc, selon ses promoteurs.

Lors de cette journée, destinée à « célébrer les cultures du continent africain et des diasporas africaines à travers le monde », le Maroc participera avec une riche programmation culturelle mettant en avant le patrimoine ancestral du Royaume, sa diversité et sa richesse.

Le Maroc y prendra part également avec un panéliste qui représentera la jeunesse africaine lors des manifestations festives ponctuant cette journée, mêlant débat, intermèdes culturels et dégustation de mets africains.

« Comme l'année dernière, ce sera l'occasion pour le Groupe Afrique de l'UNESCO et les autres partenaires de promouvoir les contributions des africains et des afro-descendants à l'évolution du monde », soulignent les organisateurs.

L'événement vise en effet quatre objectifs : « mettre en valeur les cultures africaines et afro-descendantes », « mobiliser et sensibiliser la diaspora africaine sur le renouveau du panafricanisme et les valeurs de la culture africaine porteuses de paix », « lancer un appel pour une appropriation de la JMCA par tous les Etats », et « célébrer la culture en tant que lieu de rencontres et ciment de la fraternelle universelle ».

En novembre 2019, la Conférence générale de l'UNESCO avait déclaré, à l'occasion de sa 40ème session, le 24 janvier « Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante (JMCA) », suite à un projet de résolution présenté par le Togo et soutenu par beaucoup d'Etats membres, dont le Maroc.

A rappeler que le Royaume, en appui aux Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLUA) et le réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels (RAPEC), avait commémoré la JMCA 2023 à Rabat à travers plusieurs activités.

A cette occasion, le Prix KEKELI a été décerné aux personnalités qui œuvrent pour la promotion de la culture, le rapprochement et la paix entre les peuples.