Sénégal: Marie Khone Faye promet d'être « le porte-étendard » de l'accès et du maintien des filles à l'école

Diamniadio — La Première Dame, Marie Khone Faye, a promis, jeudi, à Diamniadio, dans le département de Rufisque, de se faire "le porte-étendard" de l'accès et du maintien des filles à l'école dans un environnement scolaire sûr, sécure et inclusif.

"Je lance un vibrant appel à l'action collective pour l'accès des filles et le maintien de toutes les filles à l'école qui est par ailleurs un droit consacré par notre Constitution. Je me fais le porte-étendard de cette noble cause et je m'engage pour que toutes les filles soient à l'école et s'épanouissent dans un environnement scolaire sûr, sécure et inclusif", a-t-elle déclaré.

L'épouse du chef de l'Etat s'exprimait lors de la Journée nationale de l'Éducation des filles, dont elle est la marraine, au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.

La rencontre organisée par le ministère de l'Education nationale a servi de cadre pour le lancement officiel des campagnes : "Le Sénégal éduque ses filles" et "l'Initiative Priorité à l'Égalité.

Dans sa prise de parole, Mme Faye a adressé, en ce début d'année, ses voeux "les plus sincères" de bonne santé, de paix et de prospérité à toute la communauté et aux filles.

Elle a signalé que ces dernières sont au coeur de l'Agenda de transformation nationale »Sénégal 2050 », le nouveau référentiel des politiques publiques.

"L'unité, la tolérance et le partage constituent la voie vers un avenir inclusif et prospère. Le bien-être des femmes et des enfants demeure un préoccupation majeure pour notre pays", a-t-elle souligné.

Selon elle, le Sénégal a tous les atouts pour devenir un exemple de progrès et de solidarité sur la scène internationale. "Pour ce faire, nous devons ensemble mobiliser toutes les forces vives afin de surmonter les défis et de bâtir un avenir rayonnant pour toutes et tous", a soutenu la Première Dame.

"Ainsi, nous contribuerons à la construction d'une société plus juste et plus équitable tel que préconisé par l'Agenda de transformation national Sénégal 2050", a ajouté Marie Khone Faye.