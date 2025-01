Sénégal: Le Prix international du transport durable attribué au CETUD en récompense de son BRT

Dakar — Le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD) déclare avoir remporté le Prix international du transport durable (STA) 2025, qui récompense ses "efforts" visant à "promouvoir une mobilité durable et inclusive" à l'aide de son Bus Rapid Transit (BRT) entièrement électrique.

Selon un communiqué du CETUD parvenu à l'APS, cette distinction est décernée par l'Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), qui est basé à New York. "L'ITDP et le comité du Prix international du transport durable sont fiers d'annoncer que Dakar [...] est le lauréat [...] 2025", lit-on dans le communiqué.

Il ajoute que "le Conseil exécutif des transports urbains durables recevra le STA à Dakar, lors d'une cérémonie diffusée en direct en février 2025". L'ITDP aussi annonce sur son site Internet avoir attribué cette distinction au CETUD. Le BRT "est particulièrement important pour le Sénégal", souligne-t-il.

"C'est formidable que Dakar [soit] à l'honneur cette année, à l'occasion du 20e anniversaire du STA", rapporte le site Internet de l'ITDP en citant Heather Thompson, le président-directeur général de l'institut new-yorkais.

Dakar y est décrite comme une "ville diverse et dynamique", qui investit dans des transports publics de qualité pour créer de nouveaux modèles de mobilité.

"L'innovation fait partie intégrante du BRT de Dakar. Nos véhicules entièrement électriques, nos gares routières alimentées par l'énergie solaire et nos systèmes intelligents s'alignent sur les tendances mondiales en matière de durabilité, ce qui fait de Dakar un leader du transport vert en Afrique", rapporte le communiqué en citant Thierno Birahim Aw, le directeur général du CETUD.

L'Institute for Transportation and Developpment Policy est présenté dans le document reçu à l'APS comme une organisation mondiale à but non lucratif, qui travaille avec des villes du monde entier mettre en oeuvre des systèmes de transport de haute qualité.

Le comité du Prix du transport durable est composé de représentants de la Banque asiatique de développement, du Centre d'excellence pour le transport rapide par autobus, de la Banque de développement de l'Amérique latine, de la Banque mondiale et d'autres organisations.

Le BRT a coûté 419 milliards de francs CFA, dont 69 % fournis par l'État du Sénégal et ses partenaires économiques et financiers, a dit à l'APS, en décembre 2023, l'ingénieur polytechnicien Khadim Niang, chargé de la réalisation de cette infrastructure de transport.

Avec une centaine de bus articulés, le Bus Rapid Transit réduit d'une heure trente minutes à quarante-cinq minutes la durée moyenne du trajet entre les villes de Dakar et Guédiawaye, soit 18,3 kilomètres, selon M. Niang.

Ses bus traversent 14 communes d'arrondissement. Le Bus Rapid Transit est un moyen de transport de masse qui existe dans une petite poignée de villes, dont Bogota (Colombie), Dar es Salam (Tanzanie) et Lima (Pérou), que des ingénieurs sénégalais ont visitées pour mieux élaborer le BRT de Dakar.

Le CETUD et l'AGEROUTE, l'agence nationale chargée de la construction, de la réhabilitation et de l'entretien de routes et des ponts, ont supervisé sa construction. Le BRT a été mis en service en mai dernier.