Sénégal: Lutte avec frappe - Gris Bordeaux, l'heure de redorer un blason terni

Dakar — Le lutteur Ibrahima Dione, alias Gris Bordeaux, aura l'occasion de redorer son blason, dimanche, face à Aldiouma Diallo, dit Zarco, un adversaire dont l'imprévisibilité donne davantage d'importance à ce combat sur lequel mise le troisième Tigre de Fass pour rétablir le prestige de son écurie.

Depuis son intronisation comme troisième Tigre de Fass en 2010, Gris Bordeaux a du mal à maintenir haut le flambeau de l'écurie du même nom, qui comptait parmi les meilleures écoles de lutte au Sénégal. Gris Bordeaux n'a gagné aucun combat depuis dix ans. Sa dernière victoire a eu lieu en 2015, aux dépens de Mohamed Ndao, dit Tyson.

De fait, le natif de Santhiaba - un quartier de La Médina, à Dakar - a peiné à maintenir le flambeau qu'il a hérité du deuxième Tigre de Fass, Moustapha Guèye, un lutteur dont l'élégance faisait la réputation, autant que ses victoires éclatantes et pleines de punch, ses slogans légendaires.

« J'attaque, je cogne et je gagne », un de ses slogans les plus célèbres, donnait la mesure de la science et de la détermination de Moustapha Guèye, qui a reçu le témoin de son frère Mbaye Guèye, premier Tigre de Fass, lui aussi redoutable champion des années 1970 et 1980.

Les frères Guèye, par leur habileté et leur célébrité dans les arènes sénégalaises, ont contribué à donner à l'écurie Fass ses lettres de noblesse, un héritage que Gris Bordeaux était appelé à enrichir et à perpétuer. Un legs qu'il a eu du mal à assumer jusque-là. Il a fait ce qu'il a pu, pas plus.

Une descente aux enfers

Mais si les résultats du troisième Tigre de Fass sont restés mitigés, il a une occasion en or de se racheter ce dimanche, contre Zarco, le lutteur de Grand-Yoff, tombeur de Diène Kaïré et d'Ada Fass, deux lutteurs partageant avec Gris Bordeaux une même base affective, La Médina, Fass, Colobane et Gueule-Tapée.

Le face-à-face de dimanche contre Zarco à l'Arène nationale de lutte place Gris Bordeaux à la croisée des chemins, à un moment crucial de sa carrière entamée en 1997. Il doit absolument s'imposer, au risque de continuer sa descente aux enfers.

En plus de ces équations à résoudre, le leader de l'écurie Fass, président de l'Association des lutteurs en activité, a la lourde charge de venger les deux lutteurs de Dakar, d'autant que le lutteur de Grand-Yoff, provocateur à souhait, a promis d'infliger au leader de Fass l'humiliation de sa carrière.

Les attaques verbales de Zarco ont eu le don de réveiller la colère contenue du troisième Tigre de Fass, resté malgré tout serein pour faire valoir toute son expérience face à un lutteur moins âgé, qu'il a dit vouloir « corriger ».

À 44 ans, Gris Bordeaux a livré 23 combats pour 11 victoires, 10 défaites et deux sans verdict.

Zarco, en ce qui le concerne, se trouve au sommet de sa carrière et est devenu le porte-étendard de Grand-Yoff en lutte, depuis son retour d'Espagne où il s'était expatrié.

Depuis lors, il a enchaîné des succès face à plusieurs espoirs de l'arène. Zarco compte désormais 11 victoires et cinq défaites, en 16 combats.