Tunisie: Le CAB à la croisée des chemins - L'heure est à l'union !

Trêve de chamailleries, l'intérêt suprême du Club doit primer.

«Ça suffit», a-t-on entendu dire ces derniers temps dans les milieux cabistes ! Le CAB traverse une période délicate et il n'est pas toléré de voir les supporters « jaune et noir» se diviser en clans. Le club nordiste a besoin plutôt de toutes ses forces vives pour retrouver sa place naturelle parmi l'élite. C'est ainsi que beaucoup de voix de personnalités influentes dans la grande famille sportive à Bizerte se sont élevées pour calmer les esprits ! Certes, il y a une crise de résultats et des déclarations un peu maladroites de certains responsables, mais tout cela ne vaut pas grand-chose devant l'enjeu en cours. Le CAB s'apprête à disputer trois matches pendant une période de 10 jours contre l'OB ce dimanche, le 22 courant face au CSS et il y a des probabilités de jouer la première journée retour le 19 de ce mois à Monastir ( à confirmer ).

Samir Yaâcoub plébiscité!

Nous avons rapporté, sur ces mêmes colonnes, il y a à peine 3 jours, que le président du CAB, Samir Yaâcoub, n'allait pas se représenter pour un nouveau mandat à la tête du Club suivant ses dires, bien évidemment. Seulement le mandat actuel expire fin janvier courant et même pas une rumeur ayant trait à un éventuel candidat n'est venue alimenter le débat. Il faudrait reconnaître que ce serait vraiment hasardeux de prendre la relève en plein milieu de saison et, de surcroît, dans l'état actuel des choses. Il est plus qu'évident de solliciter, de nouveau, le président sortant et le convaincre de reporter la date de l'assemblée élective pour la fin de la saison. Un comité provisoire ne pourrait pas réussir l'opération- sauvetage en prenant le train en marche. Tout le monde pense que seul Samir Yaâcoub pourra mener la barque « jaune et noir» à bon port d'ici juin.

Hidoussi à l'oeuvre!

L'entraîneur Sofiene Hidoussi semble être l'homme de la situation au vu du rendement fourni par les Cabistes lors des trois derniers matchs face à la JSO, EGSG et au CA. On a vu un CAB plus discipliné sur le terrain et surtout plus agressif, mais dans le bon sens du terme. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre ces deux qualités au service d'une meilleure transition et la concrétisation en sera logiquement la conclusion finale. Dans tous les cas, c'est ce sur quoi le staff technique a axé son travail, exploitant à bon escient la pause d'une semaine imposée par la participation du CSS à la Coupe de la CAF. Il va falloir confirmer ces progrès à l'occasion des prochaines journées.