Dans le cadre de son intérêt quotidien portant sur tous les dossiers touchant aux préoccupations des Tunisiennes et des Tunisiens, notamment en matière d'environnement, le Président de la République a indiqué, lors de sa rencontre, lundi, avec le Chef du gouvernement, que la préservation de l'environnement exige, certes, un bon nombre d'institutions chargées en la matière, mais surtout des mécanismes efficaces.

En effet, il est logique qu'une gestion saine de l'environnement ne puisse l'être sans l'existence d'institutions qui fonctionnent correctement. Or, certaines d'entre elles, selon les dires mêmes du Président Kaïs Saïed, «ne réussissent pas encore à remplir, convenablement, leurs prérogatives alors qu'elles bénéficient de financements conséquents du budget de l'État, sans obtenir de résultats concrets...» D'autre p art, il es t évident que la protection de l'environnement ne dépend pas, seulement, de l'adoption de nouvelles lois, mais plutôt d'un engagement de toutes les parties concernées dans le sens où il s'agit d'une affaire concernant tous «les citoyens qui doivent se sentir copropriétaires de l'espace public et agir en conséquence», comme le précise du Président de la République.

de l'Etat a, expressément, appelé à la production d'énergie à partir des déchets, ce qui constituerait une solution ayant déjà fait ses preuves dans de nombreux pays à travers le monde. «Un environnement sain exige, forcément, des institutions saines», a martelé, en substance, le Chef de l'Etat tout en rappelant que chaque fonctionnaire responsable en poste devrait prendre conscience des attentes du peuple dans la mesure où «l'État ne peut être géré aujourd'hui avec des pratiques ayant engendré la révolte du peuple».

Et comme à l'accoutumée, le suivi des recommandations du Président de la République a été immédiat avec la tenue, mardi, d'un Conseil ministériel consacré, justement, à l'amélioration de la gouvernance du système de propreté et de protection de l'environnement tout en approuvant un programme d'actions consistant en une vingtaines de recommandations prenant l'allure d'une sorte d'échéancier en vue d'améliorer les systèmes de gestion des déchets et de promouvoir la situation environnementale en général.

Il s'agit, en fait, d'une véritable stratégie en vingt points touchant aux sources hydriques, à la mise en oeuvre d'unités de traitement des déchets, à la rationalisation de l'exploitation des décharges publiques avec une collaboration étroite entre le public et le privé tout en allouant les financements nécessaires pour mener à terme ces programmes.

D'autre part, outre la synchronisation et l'optimisation desdites 20 mesures visant à améliorer la gouvernance du système de propreté et de protection de l'environnement, ledit Conseil ministériel prône la limitation de la production et la promotion des plastiques à usage unique en parachevant la révision du décret interdisant la production, la distribution et la fourniture de sacs plastiques à usage unique sans oublier la simplification des procédures administratives afférentes à la construction de stations de compostage, de centres de collecte de déchets compostables et des unités de production de biogaz au cours du prochain plan.

Il convient de rappeler qu'il y a, à peine trois mois, la première conférence des membres du Conseil régional et des conseils locaux de Tunisie a tenu ses travaux, le 1er octobre 2024, pour mettre en exergue les efforts déployés en vue d'améliorer la situation environnementale dans les différents quartiers, en indiquant la mise en place d'une nouvelle stratégie pour la gestion des décharges et la collecte des déchets. Cette réunion était, effectivement, consacrée à l'évaluation de la période du mandat écoulé du Conseil régional, en particulier après les visites de terrain dans plusieurs délégations, au cours desquelles de nombreux problèmes ont été relevés, touchant de près l'environnement.

En résumé, il va de soi qu'un environnement sain ne peut devenir une réalité palpable sans une gestion saine des composants polluant s tels que les décharges, les déchets et autres matières polluantes dont notamment les plastiques et autres restes ménagers.