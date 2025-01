Tunisie: CinéRif Doc Days - Culture, mémoire et engagement redessinent Meknassi

Ce qui distingue réellement CinéRif Doc Days, c'est sa capacité à tisser un lien intime entre l'expression artistique et le territoire lui-même. Chaque journée s'accompagne de visites de lieux emblématiques de Meknassi et de ses environs. Le mausolée, les montagnes, les anciens camps..., Et les rires et l'émerveillement des enfants résonnent dans les salles obscures.

Dans la petite ville de Meknassi, trop souvent oubliée des circuits culturels et touristiques, un événement exceptionnel a fait vibrer la région, éveillant les consciences et célébrant la richesse de l'expression artistique : CinéRif Doc Days. Ce festival ne se limite pas à une simple série de projections, il se transforme, édition après édition, en un véritable espace de réflexion, de dialogue et de redécouverte du territoire.

Dès les premières heures de chaque journée, les rires et l'émerveillement des enfants résonnent dans les salles obscures. Des projections matinales, spécialement conçues pour le jeune public, sont accompagnées d'expériences immersives de réalité virtuelle, offrant une première rencontre ludique avec l'art cinématographique. Ces moments précieux initient les plus jeunes à la magie du récit visuel tout en stimulant leur imagination et leur curiosité pour le monde qui les entoure. Au fil de la journée, le festival ouvre son espace à un public plus large. Les documentaires projetés ne sont pas de simples oeuvres cinématographiques : ils racontent des histoires de luttes, de mémoire, de transmission et de justice sociale.

Chaque film, avec sa propre sensibilité, explore des réalités universelles : la résilience face aux violences, la préservation des traditions artisanales, la mémoire collective effacée, ou encore les luttes contemporaines pour la dignité et l'égalité. Loin de se limiter à l'écran, ces récits trouvent écho dans les discussions passionnées qui suivent chaque séance. Le public, qu'il soit local ou venu d'ailleurs, s'engage dans un dialogue direct avec les réalisateurs, interrogeant les thématiques abordées, partageant ses propres expériences et renforçant ce lien unique entre art et réalité. Mais ce qui distingue réellement CinéRif Doc Days, c'est sa capacité à tisser un lien intime entre l'expression artistique et le territoire lui-même.

Chaque journée s'accompagne de visites de lieux emblématiques de Meknassi et de ses environs. Le mausolée, les montagnes, les anciens camps... Autant de sites porteurs d'histoires et de mémoire que le festival remet au centre des discussions. Ces sorties, bien plus que de simples excursions culturelles, sont pensées comme des moments de réflexion sur l'avenir de la ville : comment préserver cette richesse patrimoniale ? Comment en faire un levier de développement culturel et économique dans une région où le tourisme reste presque inexistant? Les organisateurs, profondément attachés à leur territoire, ont façonné ce festival comme un acte de résistance face à l'oubli et à la marginalisation.

En faisant du cinéma un outil de sensibilisation, en réunissant réalisateurs, habitants et penseurs autour de thématiques universelles, ils rappellent que l'art peut être un puissant moteur de transformation sociale. La clôture du festival a été marquée par la restitution d'une résidence artistique unique, où des créateurs de différents horizons ont partagé leurs visions et leurs réflexions sur la mémoire, l'identité et l'espoir. Ce moment fort a souligné l'importance du partage et de la création collective, dans une région où chaque expression artistique devient un acte politique et culturel.

CinéRif Doc Days, bien plus qu'un simple festival, est devenu une plateforme de dialogue et de changement. Il rappelle que, même dans les territoires les plus reculés, la culture peut être un levier d'espoir, de dignité et de transformation. Un espace où chaque image projetée, chaque débat ouvert et chaque lieu visité, devient une pierre posée sur le chemin d'un avenir plus juste et plus lumineux pour Meknassi.