Déployé à l'échelle de toute la Tunisie depuis le 6 novembre 2024, première journée d'étude et de travail de terrain des équipes de l'Institut national de la statistique, le recensement national de la population tunisienne est en passe d'être finalisé. Quels sont les premiers enseignements tirés par l'INS ?

Le recensement de la population en Tunisie est une opération importante et de grande envergure qui vise à collecter des données précises sur la population et l'habitat. Le 13e recensement général de la population et de l'habitat (Rgph) a été officiellement lancé en Tunisie le 6 novembre 2024 et devrait être bouclé dans la semaine à venir. Ce recensement a pour but de définir les besoins de la population et d'améliorer la planification économique et sociale.

Des données plus détaillées offrant une vue d'ensemble sur la démographie, les conditions de logement et les infrastructures publiques devraient suivre en septembre, après la publication du rapport final en juillet 2025. En attendant, l'Institut national de la statistique et l'Unfpa en Tunisie sont mobilisés pour la préparation du Plan de diffusion des produits du recensement général de la population et de l'habitat.

Une lecture des statistiques récentes permet de donner les prévisions pour cette année au vu de la tendance haussière de la population tunisienne. En janvier 2024, la population a été arrêtée à 11.887.412 habitants. Les années devancières, l'INS a recensé respectivement 11.587.633 habitants en 2019, 11.688.499 habitants en 2020, 11.763.857 habitants en 2021, 11.803.588 habitants en 2022, 11.850.232 habitants en 2023.

En outre, le rapport final annuel de l'estimation de la population au 1er janvier 2024 a été publié le 29 juillet 2024. Celui qui sera arrêté au 1er janvier 2025 ne devrait pas déroger à la règle. A la lecture de l'évolution de la population tunisienne, on s'approche sensiblement de la barre des 12 millions d'habitants pour cette année. Il faut savoir que depuis l'indépendance en 1956, la particularité de la population tunisienne est d'augmenter d'un million d'habitants chaque décennie, à l'exception de la dernière qui a connu une stabilisation de la population.

Plan de diffusion du Rgph 2024

L'Unfpa Tunisie a accompagné l'INS dans l'élaboration du plan de diffusion du Rgph, où l'avis et le besoin des utilisateurs ont été recueillis dernièrement. L'Unfpa est une agence onusienne chargée du droit à la santé sexuelle et reproductive et l'égalité des genres et a réalisé en juillet dernier une étude globale sur la population en Tunisie sous forme d'enquête appelée Mics, en partenariat avec les acteurs et les centres locaux. L'Unfpa est l'un des partenaires technique et financier de l'INS dans le cadre du recensement Rgph 2024. Cependant, on n'a pas pu avoir au bout du fil M. Bouzid Nciri, directeur général de l'INS pour donner d'autres précisions sur le stade d'avancement du recensement de son organisme. Malgré une correspondance avec l'INS qui n'a pas donné suite à notre demande d'éclaircissement.

En Tunisie, les tendances clés révélées par les derniers recensements font état d'une croissance démographique modérée. Bien que la population tunisienne ait connu une croissance significative depuis l'indépendance, le taux d'accroissement s'est stabilisé ces dernières années, témoignant d'une transition démographique en cours. Une urbanisation accélérée a accompagné ce processus. Les villes tunisiennes continuent d'attirer de plus en plus d'habitants, entraînant une concentration de la population dans certaines régions et une diminution dans les zones rurales. L'augmentation de l'espérance de vie et la baisse de la fécondité contribuent au vieillissement progressif de la population tunisienne.

L'évolution de la structure familiale où les familles tunisiennes connaissent des transformations profondes avec une diminution du nombre moyen d'enfants par femme et une augmentation du nombre de ménages monoparentaux. En termes de mobilité géographique, les mouvements migratoires internes et externes ont un impact sur la répartition de la population et sur le marché du travail. Du reste, les enjeux et défis liés à l'évolution démographique sont nombreux.

Il y a une pression sur les ressources, des défis liés au vieillissement de la population et les inégalités régionales. La croissance démographique et l'urbanisation exercent une pression croissante sur les ressources naturelles, notamment l'eau et les terres agricoles. Le vieillissement de la population pose des défis aux systèmes de retraite, de santé et de services sociaux. Les disparités régionales en termes de développement économique et social se reflètent dans la répartition de la population. Enfin, l'intégration des jeunes sur le marché du travail constitue un enjeu majeur pour assurer la stabilité sociale et économique du pays.

Utilité du recensement

Le recensement fournit des données essentielles pour les politiques publiques en vue de planifier l'aménagement du territoire.

En identifiant les zones à forte croissance démographique, les autorités peuvent mieux planifier l'aménagement des infrastructures et des services publics. En vue également de mettre en oeuvre des politiques sociales. Les données du recensement permettent d'élaborer des politiques sociales ciblant les groupes les plus vulnérables de la population. Développer des politiques économiques: la connaissance de la structure de la population est nécessaire pour élaborer des politiques économiques adaptées aux besoins de la population active. Évaluer l'impact des politiques publiques est indispensable. Le recensement permet d'évaluer l'efficacité des politiques mises en oeuvre et d'ajuster les stratégies, si nécessaire.

Pour rappel, les résultats préliminaires du recensement annoncés pour le 31 mars 2025 seraient disponibles dès le 28 février 2025 à en croire le site web www.ins.tn.