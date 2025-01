Afrique: Cherfa met en avant à Kampala les efforts de l'Algérie dans le développement de l'agriculture et des systèmes alimentaires

ALGER — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa a passé en revue, jeudi à Kampala (Ouganda), les efforts consentis par l'Algérie dans le développement de l'agriculture et des systèmes alimentaires et ce, lors de sa participation aux travaux du Sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA) post-Malabo.

Lors de cette rencontre à laquelle a participé la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Bakhta Selma Mansouri, M. Cherfa a mis l'accent, dans son intervention, sur "les efforts déployés par l'Algérie pour le développement de l'agriculture et des systèmes alimentaires, l'expérience algérienne dans le renforcement des capacités humaines en matière de gestion durable et intégré des ressources naturelles, outre le développement du système de recensement national, en réalisant le Recensement général de l'agriculture (RGA), en 2024", souligne un communiqué du ministère.

Cherfa a appelé, dans son allocution, à "renforcer la coopération continentale et à lancer des partenariats ambitieux, à même de hisser les systèmes alimentaires des Etats africains à des niveaux supérieurs, dans le but de relever les défis actuels et de réaliser un développement agricole inclusif dans le continent africain".

Le ministre tiendra, en marge de sa participation à cet évènement, des rencontres bilatérales avec ses homologues africains et les représentants des instances et des organisations régionales concernées par l'agriculture et la sécurité alimentaire, a indiqué dans son communiqué, le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Il convient d'indiquer que la conférence qui se poursuivra jusqu'au 11 janvier courant, connaitra le débat du PDDAA post-Malabo, l'examen du projet de stratégie et du plan d'action du programme détaillé du développement agricole en Afrique, ainsi que la déclaration de Kampala concernant le renforcement de la transformation globale des systèmes agro-alimentaires en Afrique pour un développement économique durable, a conclu la même source.