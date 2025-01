Algérie: Le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie veille à accompagner les investisseurs en matière d'économie circulaire

BISKRA — La ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Nadjiba Djilali, a souligné, jeudi à Biskra, que son département veille à accompagner les investisseurs dans le domaine de l'économie circulaire et du recyclage des déchets afin de préserver l'environnement et créer de la richesse.

La ministre, qui a échangé, au second jour de sa visite de travail à Biskra, avec un certain nombre d'investisseurs réunis au centre de collecte des déchets solides recyclables au lieu-dit "Anciennes carrières" dans la commune d'El Hadjeb (10 km à l'ouest de Biskra), a indiqué que les investisseurs qui se spécialisent dans la gestion des déchets, et contribuent par leur activité à la préservation de l'environnement et au recyclage et à la valorisation de matériaux divers, "bénéficient de tout le soutien et de l'accompagnement" de son secteur, notamment en matière d'organisation de leur activité en tant que partenaires dans la préservation des ressources naturelles, et en leur fournissant un cadre juridique leur permettant d'exercer leur activité en toute quiétude.

Après avoir salué le soutien apporté à ces investisseurs dans la wilaya de Biskra, où ils se sont vus attribuer un espace spécial pour la collecte des déchets dans le cadre d'une première expérience en Algérie, Mme Djilali a souligné que ce soutien, qui peut être local ou centralisé, comprend également la formation sur le terrain et l'attribution de certifications.

Elle a également fait savoir, dans ce contexte, que dans le cadre des mesures prises pour développer l'économie verte, une coordination avec le secteur industriel et les start-ups est en cours afin que les initiatives lancées sur le terrain reçoivent tout le soutien nécessaire.

La ministre a déclaré que cette activité est devenue importante pour la préservation de l'environnement dans les zones urbaines et agricoles, d'une part, et pour la création d'emplois, d'autre part, ainsi que la possibilité pour les investisseurs activant dans l'économie de fournir des produits pouvant être exportés.

Au cours de sa tournée, Mme Djilali, accompagnée du wali de Biskra, Lakhdar Seddas, a posé la première pierre d'un Centre d'enfouissement technique des déchets (CET) couvrant une superficie de 10 hectares dans la commune de Bouchagroun.

Un équipement destiné à bénéficier aux communes de Bouchagroun, de Lichana, d'Ourlal, de Mekhadma et de Lioua, et qui sera réalisé au bout d'un délai de 9 mois pour mettre fin au phénomène des décharges sauvages et protéger les eaux souterraines de la pollution, selon les explications techniques fournies sur place.

La ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie avait inspecté, la veille, plusieurs espaces récréatifs et de loisirs ayant fait l'objet d'une opération de réhabilitation dans plusieurs quartiers de Biskra, où elle a mis l'accent sur l'importance de créer des espaces verts que les familles peuvent fréquenter pour leurs loisirs et leur bien-être.