Algérie: Conseil de la nation - Le président de la Commission des affaires étrangères reçoit son homologue de la Douma de la Fédération de Russie

ALGER — Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté nationale à l'étranger, Mohamed Amroun a reçu, jeudi, son homologue de la Douma de la Fédération de Russie, Leonid Slutsky, a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Cette rencontre tenue "sur instruction du président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil", a permis aux deux parties d'échanger "des vues sur de nombreuses questions internationales et régionales d'intérêt commun", a précisé le communiqué.

Elle s'inscrit également dans le cadre "des relations d'amitié solides, de respect mutuel et de coopération fructueuse qui unissent l'Algérie et la Russie, fondées sur des principes et des intérêts communs sous la supervision des deux dirigeants des deux pays, MM. Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine".

A ce propos, M. Amroun a salué "les relations historiques algéro-russes et la déclaration de partenariat stratégique approfondi qui encadre leur coopération dans divers domaines", mettant en avant "la volonté politique de renforcer les échanges et de hisser la coopération à de nouveaux horizons dans le cadre de la renaissance économique que connaît notre pays".

Il a également passé en revue "les réalisations accomplies par l'Algérie grâce à des réformes profondes ayant abouti à des textes législatifs encourageant l'investissement, la création de richesses et l'établissement de relations bilatérales fondées sur des bénéfices mutuels".

A cette occasion, M. Amroun a rappelé les positions de l'Algérie concernant diverses questions internationales, arabes et africaines, saluant par là même le partenariat russo-africain visant à "renforcer les capacités économiques des pays africains".

De son côté, M. Leonid Slutsky s'est félicité de la qualité des relations historiques entre les deux pays et du rythme de coordination et de coopération qui les caractérise, dans le cadre de "la déclaration de partenariat stratégique approfondi signée par les deux dirigeants des deux pays", affirmant que son pays "s'attèle à la mettre en oeuvre, partant de l'importance de l'Algérie en tant que partenaire privilégié".

Le responsable russe a en outre souligné "la coordination positive qui caractérise l'action diplomatique commune dans les organisations onusiennes et internationales", saluant "l'efficacité de l'action diplomatique de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité des Nations unies".

Il s'est dit "optimiste quant à un avenir prometteur de coopération, renforçant davantage les liens et les partenariats entre la Russie et 'Algérie pour préserver les intérêts des deux parties dans un monde en pleine mutation".

En tant que président du groupe parlementaire du Parti libéral-démocrate (deuxième bloc politique de la Douma), M. Slutsky a affirmé que "toutes les composantes politiques en Russie sont intéressées par le développement et e renforcement des relations avec l'Algérie pour les porter à des niveaux supérieurs", selon le communiqué.

Par ailleurs, les deux parties ont évoqué la tragédie humanitaire à Ghaza et dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que la situation dans la région du Sahel, et se sont convenues "de poursuivre la coordination pour permettre aux peuples colonisés d'exercer leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance, tout en encourageant les solutions africaines aux problèmes africains".

Les deux parties ont également appelé à "intensifier la coopération parlementaire entre le Parlement algérien et l'Assemblée fédérale de Russie, à travers des échanges de visites et d'expériences, et à activer les deux groupes d'amitié créés par les deux institutions pour promouvoir leurs relations parlementaires et renforcer le dialogue entre les représentants des deux peuples amis", conclut la même source.