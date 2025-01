Tunisie: Conférence de presse des Journées Musicales de Carthage (JMC) - De la qualité en perspective

Les JMC 2025 présentent aussi 7 panels, 5 masterclass, des expos et des speed-meetings entre artistes et professionnels et une importante présence de professionnels de la scène musicale entre producteurs et autres tourneurs et promoteurs culturels.

Entre journalistes, artistes et autres protagonistes de la scène culturelle tunisienne, ils étaient nombreux à prendre part à la conférence de presse tenue aujourd'hui à la Cité de la culture à Tunis par le comité directeur de la 10e édition des Journées musicales de Carthage.

Il y était question de détailler la programmation déjà dévoilée dans les réseaux sociaux et de parler des nouveautés et autres particularités de cette nouvelle édition du festival qui se tiendra du 18 au 24 janvier 2025.

Hend Mokrani, directrice générale de l'Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (Enpfmca), a rappelé les fondements de ce festival lancé en 2015, dédié à la création musicale innovante sous toutes ses formes en Tunisie, en Afrique et dans le monde arabe. Elle a évoqué les grandes lignes de cette édition, soulignant le retour des spectacles de rue (JMC street), la confirmation et le maintien de nouvelles sections à l'instar du JMC Market le JMC Vr. Grâce à cette dernière technologie, les concerts sont accessibles au-delà de la capitale en restituant en VR des concert filmés à 360°, explique-t-elle.

Dorasaf Hamdani, directrice du festival depuis sa 8e édition, a aussi souligné la particularité identitaire de l'événement qui, plus qu'un festival, est, comme elle le dit, un «salon artistique» et une plateforme de promotion et de soutien aux jeunes artistes et autres groupes qui n'ont besoin que d'une bonne opportunité pour briller. «Le festival a fédéré plusieurs artistes comme le groupe Yuma, Amel Mathlouthi, Sabry Mosbeh et d'autres encore qui ont brillé sur des scènes internationales», affirme-t-elle.

Imed Alibi, conseiller artistique de cette édition a parlé des choix artistiques en présentant les grandes sections du festival, à savoir les showcases qui sont des aperçus en live de 40 minutes maximum, de nouveaux projets. «Nous avons reçu beaucoup de dossiers de qualité dont nous avons retenu 18», annonce-t-il dans ce sens. Les concerts qui promettent cette années de belles découvertes musicales, ainsi que la section JMC Pro.

Moins de frontières cette année puisque la sélection englobe, outre les pays arabes et africains, des régions de la Méditerranée. «Notre ambition est de dépasser les frontières symboliques et politiques pour bâtir des collaborations artistiques porteuses de sens, capables de donner une voix aux réalités partagées et d'ouvrir des perspectives nouvelles», note-t-il.

Le spectacle d'ouverture, annonce Alibi, sera assuré par la chanteuse, auteure-compositrice espagnole La Jose, connue pour sa présence «Gipsy» distinguée et sa polyvalence artistique. Elle passe aisément d'un registre à l'autre, mélangeant les influences flamenco, folk, soul-funk et latino-américaines.

En chiffres, les JMC cette année présentent 6 grands concerts, signés par des artistes de renommée internationale, à savoir le groupe «Tarabband» (Irak, Egypte, Suède); Si Lemhaf de la Tunisie; le groupe jordanien «Autostrad»; Elida Almeida du Cap-Vert; le Palestinien Big Sam et le groupe «Chakâm» (Palestine, Iran, France).

18 shwocases qui mettent en avant de nouvells sonorités, celles de «Amane» et leur projet de rock chaabi «Bab EL West» (Maroc, France); Kaïs Frihat qui propose «Argiope» (Belgique/ Tunisie); «BalQeis Live» de l'Egypte; les Algériens Boubakr Maatalla et son «Gasba électrique» et Amel Zen avec «Joussour - Heqantarine»; Kamar Mansour du Maroc; la Camerounaise Kamer Standards et sa Jazzstellation; RUST (Liban, Syrie); Wifa et son album «Louken» (Tunisie, France); le groupe Mosaïc (Tunisie, Bulgarie, France, Portugal), Rebirth Quartet (Tunisie, France, Belgique) et des Tunisiens Don PAC («Fashion Weak»); Houeida Hedf («Fleuves de l'âme»); Zied Bagga ( «Free»); Helmi M'Hadhbi («Mirage»); Wajih Bejaoui (On My Mind ), Outail Maaoui (Shadows of Atlas) et Ben Jemy (Sinouj).

4 concerts dans la section JMC Street qui propose des spectacles gratuits à l'avenue Habib-Bourguiba. Le public pourra à l'occasion découvrir des chansons traditionnelles du sud de l'Italie servies par les musiciens d'«Ars Nova Napoli»; le groupe tuniso-marocain « Aïta mon amour », le flow de la rappeuse tunisienne F.B.K. et du stambeli en fusion avec Belhassan Mihoub.

Les JMC 2025, c'est aussi 7 panels, 5 masterclass, des expos et des speed-meeting entre artistes et professionnels et une importante présence de professionnels de la scène musicale entre producteurs et autres tourneurs et promoteurs culturels.