Algérie: Pénétrante autoroutière Djendjen-El Eulma - Restructuration du contrat pour parachever le projet

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a annoncé, jeudi, que son département ministériel oeuvrait à la restructuration du contrat du projet de la réalisation de la pénétrante autoroutière entre le port de Djendjen (Jijel) et El Eulma (Sétif) en vue de parachever sa réalisation.

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales sous la présidence du vice-président de l'Assemblée, Zouhaier Nasri, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Mme Kaouter Krikou et des membres du gouvernement, M. Rekhroukh a précisé en réponse à une question sur l'état de ce projet, que le ministère "oeuvre à l'élaboration d'un avenant légal permettant de confier la réalisation de certaines parties de ce projet à des entreprises autres que celles initialement contractées afin de garantir le parachèvement du projet dans les meilleurs délais".

Compte tenu de l'importance socioéconomique de ce projet s'étendant sur 110 km, le ministre a indiqué qu'un tronçon de 13 km dans la wilaya de Jijel et un autre de 17 km dans la wilaya de Sétif seront livrés "prochainement", soulignant que son département s'engage à parachever le projet "d'ici 2026".

Répondant à une autre question du député de la wilaya d'In Guezzam sur les mesures prises concernant la RN1 reliant Tamanrasset et In Guezzam, M. Rekhroukh a indiqué que des mesures seront mises en place pour soumettre les cahiers des charges relatifs à l'aménagement des routes à l'Administration centrale, en vue de trancher sur la faisabilité de l'attribution de ce genre de projets par segments et de sélectionner les entreprises compétentes capables de respecter les délais impartis.

La RN1 revêt une importance majeure pour "son rôle central dans la facilitation de la circulation des personnes et des marchandises", a souligné le ministre, indiquant que dans la wilaya d'In Guezzam, quatre opérations de réaménagement de cet axe d'une longueur totale de 105,5 km sont en cours.

Le ministre a ajouté que 62% des tronçons endommagés de cette route ont été pris en charge et que l'enregistrement des opérations de réhabilitation de cet axe se poursuivra, au titre des prochains projets de lois de finances.

Répondant à une question d'un député de la wilaya d'Annaba sur le projet de raccordement de la wilaya à l'autoroute, via le dédoublement de la RN21, le ministre a annoncé que ce projet d'une longueur de 18 km, sera réceptionné "durant le 2ème trimestre de 2025 ".

Pour le ministre, le projet de dédoublement de la RN 21 à partir de l'entrée de l'autoroute est-ouest (échangeur d'Ain El Barda), jusqu'à la commune d'El Hadjar (échangeur des RN 16 et 21), sur une longueur de 18 km, se veut "une seconde option pour relier Annaba à l'autoroute". Ce projet, d'une importance économique et commerciale majeure, relie le port commercial et l'aéroport international d'Annaba à l'autoroute est-ouest, outre ses capacités de décongestionner le trafic au niveau des entrées de la ville d'Annaba.

Ce projet, lancé au premier semestre 2024, a bénéficié d'une enveloppe budgétaire de 2,25 Mds DA, selon le ministre qui a ajouté que le taux d'avancement du 1er tronçon, sur une longueur de 9 km a atteint 80%, tandis que celui du second tronçon est de 60%.

Concernant une question d'un député de la wilaya de Batna, sur le programme du secteur des Travaux publics et des Infrastructures de base dans cette wilaya, le ministre a indiqué que durant l'année en cours, un programme a été lancé pour le renforcement du dédoublement de la RN 3 entre les frontières de la wilaya d'Oum El Bouaghi et d'Ain Yakout, sur une distance de 10 km, ainsi que le renforcement de la RN 115 (ex-CW 18), sur une distance de 13 km.

Le programme porte également sur la maintenance de la RN 31 sur une distance de 3,5 km et le renforcement et la maintenance de certains ouvrages d'art sur les RN et CW.