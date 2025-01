Algérie: Le président de la République félicite M. Joseph Aoun pour son élection à la Présidence du Liban

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi, un message de félicitations à M. Joseph Aoun, à l'occasion de son élection à la Présidence de la République libanaise, pays frère, dans lequel il l'a assuré de sa pleine disposition à oeuvrer de concert à la promotion des relations historiques entre les deux pays.

"Monsieur le Président et cher frère, à l'occasion de votre élection à la Présidence de la République libanaise, pays frère, j'ai le plaisir de vous adresser, au nom du peuple et du Gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs voeux de succès dans l'exercice de vos fonctions", lit-on dans le message de félicitations.

"Votre élection par les représentants du peuple libanais en ces temps critiques et dans les circonstances difficiles que traverse votre pays frère et les pays de la région, après une vacance de deux ans, témoigne de la confiance placée en votre personne pour assumer ces nobles responsabilités avec sagesse et compétence", a ajouté le président de la République.

"Nous nourrissons l'espoir de voir cette étape contribuer à une reprise au Liban, en atténuant les souffrances endurées par son peuple valeureux et en réalisant la sécurité, la stabilité, le développement et à la prospérité auxquels il aspire", a poursuivi le président de la République.

"A cette occasion, je tiens à saluer les relations historiques entre nos deux pays, fondées sur la coopération et la solidarité, et à réaffirmer notre pleine disposition à oeuvrer de concert à leur promotion", a écrit le président de la République dans son message.

"Tout en vous réitérant mes chaleureuses félicitations et mes salutations fraternelles, je vous prie, Monsieur le Président et cher frère, d'agréer l'expression de ma considération et de mon amitié", a-t-il conclu son message.