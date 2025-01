Algérie: Le secteur de la Communication déterminé à relever le défi de la transformation numérique dans les médias

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a souligné, jeudi à Alger, la détermination du secteur à relever le défi de la transformation numérique dans les médias pour en faire un levier au service du développement national.

S'exprimant lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, le ministre a précisé que son département "s'efforce de se mettre au diapason des évolutions rapides pour relever le défi de la transformation numérique, en s'appuyant sur une stratégie reposant sur la modernisation et le développement de l'infrastructure numérique des établissements médiatiques afin d'améliorer la qualité de leurs services et de renforcer leur présence numérique".

Evoquant les contours de cette orientation, M. Meziane a indiqué que le ministère avait mis en place "une stratégie de diffusion par satellite, destinée à renforcer la capacité de l'Algérie à diffuser son contenu médiatique à l'international, tout en renforçant sa présence numérique à travers l'utilisation des plateformes numériques disponibles".

Le ministre a également souligné que son secteur s'employait à mettre en oeuvre la politique de l'Etat visant à "disposer de médias forts et influents", notamment à travers "un cadre juridique adapté, une infrastructure moderne et une ressource humaine qualifiée", et ce, au regard de "l'importance croissante des médias".

S'agissant du renforcement de la diffusion radiophonique à l'échelle nationale, le ministre a rappelé le lancement par l'Etablissement public de Télédiffusion d'Algérie (TDA) d'"un grand projet pour l'acquisition de quelque 550 émetteurs FM de différentes puissances, au profit de plusieurs wilayas, en vue d'améliorer la couverture radiophonique à près de 95%".

La promotion des médias régionaux "s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à asseoir des médias professionnels et compétitifs, consacrant le droit du citoyen à accéder à une information fiable et accompagnant le développement national global", a expliqué M. Meziane.

Il a, par ailleurs, mis en avant les efforts consentis pour développer le secteur de l'information, notamment à travers plusieurs "projets ambitieux", à l'instar de la cité médiatique DZAIR Media CITY, précisant que ce projet, "qui vise à promouvoir le secteur audiovisuel en Algérie, constitue une infrastructure intégrée regroupant les principaux acteurs du domaine".

Et d'ajouter que cette infrastructure offrira "une transmission instantanée garantissant la diffusion via les plateformes technologiques les plus modernes, avec un grand centre de données basé sur l'intelligence artificielle et des espaces offrant divers services médiatiques répondant aux normes internationales en vigueur".

Concernant le recrutement des personnes à besoins spécifiques dans les établissements médiatiques, le ministre a assuré que le secteur "ne ménage aucun effort pour permettre à cette catégorie de bénéficier d'un emploi et d'une intégration sans discrimination, conformément aux lois de la République, notamment l'article 2 du décret exécutif 214/14, qui dispose que tout employeur doit consacrer au moins 1% de ses postes de travail à cette catégorie de citoyens".

A ce propos, M. Meziane a exhorté les médias publics et privés à "garantir une participation accrue des personnes aux besoins spécifiques aux postes disponibles" et à "renforcer les opportunités de leur intégration professionnelle aux niveaux central et régional".

Au sujet de la grille des programmes pour le mois de Ramadhan, le ministre a insisté sur la nécessité de "s'inspirer des valeurs de la société algérienne, qui prônent la solidarité et l'entraide, tout en respectant les principes et la déontologie de la profession".