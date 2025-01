Algérie: Nécessité d'accélérer le développement d'un système d'information intégré dédié aux statistiques

ALGER — Le ministre des Finances, Laazid Faid a appelé, jeudi, à la nécessité d'accélérer le développement d'un système d'information intégré dédié aux statistiques, ainsi qu'à l'actualisation et à l'adaptation du cadre juridique et réglementaire du système de recensement aux évolutions socio-économiques, indique un communiqué du ministère.

Faid a donné ces orientations lors d'une réunion de coordination tenue au siège du ministère avec les responsables centraux et le directeur général de l'Office national des statistiques (ONS), laquelle a été consacrée à l'examen du plan d'action de l'ONS pour 2025, et à la présentation d'un bilan préliminaire sur la situation de la généralisation de l'emploi des moyens de paiement électronique.

Lors de cette réunion, le DG de l'ONS a présenté un exposé exhaustif sur le plan d'action de l'Office pour l'année 2025, mettant en avant les axes et la vision stratégique adoptés pour développer un système national d'information et de statistiques cohérent et intégré, capable de prendre en charge les besoins de tous les usagers, suivant les normes internationales, souligne la même source.

A ce propos, M. Faid a mis en avant " l'importance de focaliser les efforts sur la définition de priorités stratégiques à même de renforcer la l'efficacité du système de recensement et de promouvoir son rôle primordial dans le soutien à la prise de décision".

Dans ce contexte, le ministre a fixé deux priorités principales : la première concerne "l'actualisation du cadre juridique et réglementaire du système de recensement, pour adapter le système aux évolutions socio-économiques et assurer, ainsi, des statistiques précises et fiables, au profit des différents secteurs". Pour la deuxième priorité, elle consiste à "accélérer le développement d'un système d'information intégré dédié aux statistiques, ce qui permettra l'amélioration des opérations de collecte, de traitement et d'analyse de données, une démarche à même d'assurer une gestion transparente des données".

Faid a également appelé à mobiliser toutes les énergies disponibles et à impliquer l'ensemble des intervenants dans les différents secteurs à tous les niveaux pour développer le système statistique, insistant sur l'importance de la synergie pour atteindre les objectifs fixés", a ajouté la même source.

De son côté, le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité a présenté un premier bilan sur l'état de la généralisation de l'utilisation des moyens de paiement électroniques, y compris les moyens de paiement scripturaux et les paiements en ligne, dans le cadre de la mise en oeuvre de la feuille de route nationale pour le développement de ces moyens.

A cette occasion, le ministre a relevé "le contexte particulier de la tenue de cette réunion coïncidant avec le début de la mise en oeuvre de la loi de finances 2025, qui comprend une série de mesures orientant les priorités vers le renforcement de la mobilisation des ressources, la modernisation des systèmes de paiement et l'amélioration de la croissance économique".

Faid a fait observer que "la réalisation des objectifs de développement économique exige une intégration progressive des acteurs du marché informel dans le circuit de l'économie officielle", expliquant que ce processus contribuera considérablement à l'élargissement de l'assiette fiscale et à l'augmentation des ressources ordinaires de l'Etat".

Il a également fait état de "l'adoption d'une approche globale et multisectorielle à cet effet, qui a commencé par une collaboration avec le secteur du commerce intérieur avant d'être élargie ultérieurement à tous les secteurs concernés par la régularisation de l'économie informelle".

Le ministre a en outre souligné la nécessité d'une communication intelligente avec l'opinion publique afin de clarifier les enjeux de la prochaine étape et d'assurer une réelle implication de tous les acteurs dans le processus des réformes".

"2025 est une année charnière dans le processus de transformation économique", a-t-il dit, mettant l'accent sur "la performance et l'élargissement et la diversification des ressources de l'Etat dans les domaines fiscal, foncier, douanier, bancaire et financier".

En ce qui concerne la gouvernance du secteur, il a évoqué "les décisions à mettre en oeuvre avec rigueur, notamment la priorité absolue au projet de numérisation du secteur, la poursuite de l'organisation de réunions de coordination périodiques en associant les services extérieurs et les directions régionales, le renforcement de la politique de communication par la publication régulière de bulletins spécialisés et le respect des règles de discipline et de déontologie de la profession".

Faid a enfin appelé au renforcement de la coordination entre les différentes parties et à l'adoption d'une approche participative pour garantir le succès des réformes en cours, en mettant l'accent sur le suivi périodique afin d'évaluer les progrès réalisés et de surmonter les défis pour atteindre les objectifs escomptés, selon le communiqué.