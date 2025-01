Algérie: DGSN - Ouverture de concours pour le recrutement de personnel assimilé et d'agents contractuels

ALGER — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé, jeudi dans un communiqué, l'ouverture de concours pour le recrutement de personnel assimilé et d'agents contractuels assimilés en CDD.

"L'ouverture des concours de recrutement concerne le personnel assimilé dans différents corps et grades (sur titre), les agents contractuels assimilés en CDD à temps plein (étude de dossier) et les agents contractuels en CDD à temps plein et à temps partiel (étude de dossier)", précise le communiqué.

Les personnes intéressées peuvent "télécharger et imprimer le formulaire de participation au concours et prendre connaissance des conditions de recrutement sur le site web et les plateformes numériques de la Police algérienne (Facebook, Instagram, X et WhatsApp)".

La même source a indiqué que les dossiers de candidature doivent être déposés au niveau des services locaux des ressources humaines dans les wilayas concernées par l'opération de recrutement, à l'exception des agents contractuels en CDD à temps plein et à temps partiel, qui doivent déposer leurs dossiers au niveau des services régionaux des finances et de l'équipement (Alger, Blida, Oran, Constantine, Ouargla, Béchar et Tamanrasset).