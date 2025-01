Algérie: Meddahi préside la cérémonie de remise des Prix nationaux de l'artisanat et des métiers 2024

ALGER — La ministre du Tourisme et des Métiers de l'artisanat, Mme Houria Meddahi a présidé, jeudi au Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger, la cérémonie de remise des Prix nationaux de l'artisanat et des métiers 2024, destinés à la distinction des meilleures œuvres créatives dans le domaine de l'artisanat d'art.

Ce concours tend à préserver et à valoriser le patrimoine artisanal national, à encourager les talents dans le domaine de l'artisanat et à développer leurs connaissances et leurs compétences.

S'exprimant lors de cet évènement auquel ont assisté des membres du Gouvernement, Mme Meddahi a affirmé que cette distinction qui vise à "diffuser la culture de concurrence entre les créateurs", était à même d'assurer "un développement durable au secteur de l'Artisanat et des métiers (...) l'habilitant, ainsi, à la concurrence sur les marchés nationaux et internationaux".

La ministre a rappelé, dans ce contexte, "l'importance accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au secteur de l'artisanat et des métiers, étant une source essentielle pour le développement économique et pour la création d'emploi".

Pour ce faire, le ministère du Tourisme oeuvre à "assurer le soutien et l'accompagnement nécessaires pour les artisans, notamment dans les zones rurales, afin de promouvoir leurs capacités de production et de concurrence, à l'effet de leur permettre de s'adapter aux mutations socio-économiques et technologiques", a-t-elle fait savoir.

Elle a, à cet égard, annoncé "que de nouveaux projets seront lancés durant l'année courante, dont la création d'un centre de recherche dans le développement et la promotion du tourisme et de l'artisanat ainsi qu'un laboratoire de recherche pour la prise en charge de tout ce qui concerne le développement durable des métiers et de l'artisanat".

De son côté, le président de la commission du prix national de l'artisanat et des métiers, Ahmed Benabdelhadi, a relevé que parmi les 316 produits, en compétitions pour cette édition, 17 produits ont été qualifiés à l'exposition finale, dont huit (8) ont remporté le prix final dans 7 spécialités définies en vertu des textes de loi du concours.

La distinction des lauréats constitue "un encouragement pour la promotion de leurs oeuvres (...) mais aussi pour la préservation du patrimoine, de l'histoire et de l'identité nationale", a-t-il estimé.