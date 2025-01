Afrique: Les FAR de Rabat et le Raja Casablanca prêts pour le derby marocain alors que la cinquième journée s'annonce déterminante

En dehors d'Al Hilal du Soudan, la seule équipe déjà assurée de disputer la prochaine étape, toutes les autres clubs engagés dans la prestigieuse compétition africaine interclubs doivent encore cravacher pour obtenir leur sésame.

Groupe A

Les géants soudanais d'Al Hilal Omdurman, déjà qualifiés pour les quarts de finale, accueillent les Young Africans dimanche dans un duel dont l'issue s'annonce déterminante pour le classement final. Al Hilal est en tête du groupe avec 10 points et cherchera à consolider sa position. Les Young Africans, encouragés par leur remontée victorieuse contre le TP Mazembe lors de la 4e journée, ont besoin d'un résultat positif pour garder leurs espoirs de qualification en vie. Pendant ce temps, le MC Alger cherchera à renforcer sa position en recevant Mazembe vendredi. Une victoire des Algériens les rapprocherait de la deuxième place au classement final.

Groupe B

Les FAR de Rabat chercheront à assurer leur place au prochain tour en recevant le Raja Casablanca dans un derby marocain à enjeux élevés samedi. Les FAR de Rabat occupent la tête du groupe avec huit points et n'ont besoin que d'un nul pour avancer. Le Raja, qui sort d'une courte victoire contre les Mamelodi Sundowns, aura à coeur de se venger de sa défaite au match aller contre ce rival du championnat marocain. Les Sundowns se rendent au Congo pour affronter Maniema Union. Les deux équipes doivent impérativement gagner des points pour rester dans la course.

Groupe C

Les Orlando Pirates sont en tête du groupe C mais doivent faire face à un test difficile à domicile contre le CR Belouizdad dimanche. Les Pirates, avec huit points, peuvent se qualifier en cas de victoire. Belouizdad, à deux points derrière, cherchera à capitaliser sur sa victoire spectaculaire contre Al Ahly. Les tenants du titre égyptiens, désormais troisièmes du groupe, doivent vaincre le Stade d'Abidjan, dernier du classement, samedi pour éviter une élimination surprise.

Groupe D

Le groupe D reste encore plus serré, avec Pyramids et Esperance à égalité avec sept points. Les Pyramids se déplacent en Angola pour affronter la Sagrada Esperança samedi, avec la possibilité de se qualifier en cas de match nul. La Sagrada, avec cinq points, cherchera à capitaliser sur l'avantage du terrain. Pendant ce temps, l'Espérance en déplacement à Djoliba dimanche, cherchera à rebondir après sa défaite contre Pyramids et à assurer sa qualification.

Calendrier de la 5e journée

Groupe A

MC Alger - TP Mazembe - 10 janvier, 19h00 GMT

Al Hilal Omdurman - Young Africans - 12 janvier, 19h00 GMT

Groupe B

Maniema Union - Mamelodi Sundowns - 11 janvier, 13h00 GMT

FAR Rabat - Raja Casablanca - 11 janvier, 19h00 GMT

Groupe C

Stade d'Abidjan - Al Ahly - 11 janvier, 16h00 GMT

Orlando Pirates - CR Belouizdad - 12 janvier, 13h00 GMT

Groupe D

Sagrada Esperança - Pyramids - 11 janvier, 16h00 GMT

Djoliba - Espérance - 12 janvier, 16h00 GMT