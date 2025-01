Algérie: Wilaya d'Alger - Un programme culturel et artistique riche pour célébrer le Nouvel An amazigh

ALGER — Les services de la wilaya d'Alger ont tracé, sous l'égide du wali, Mohamed Abdenour Rabehi, un programme culturel et artistique riche et diversifié, à l'occasion de la célébration du Nouvel An amazigh, indique un communiqué de la wilaya.

"A l'occasion de la célébration officielle du Nouvel An amazigh 2975, les services de la wilaya d'Alger, notamment les directions exécutives, les établissements publics de wilaya et les communes, ont tracé un riche programme reflétant la diversité culturelle et le patrimoine historique de l'Algérie", lit-on dans le communiqué.

Au programme, des expositions dédiées à l'artisanat et aux arts plastiques, des spectacles artistiques, culturels et de divertissement, dont des concerts musicaux, des exhibitions et des concours de cuisine traditionnelle, mais aussi dans les domaines artistique et sportif, et ce, à travers tout le territoire de la wilaya.

Organisées du 9 au 17 janvier à travers plusieurs communes (La Casbah, Alger-Centre, Sidi M'hamed, Hussein Dey, Birkhadem, Aïn Benian, Dely Ibrahim, Rouiba, Douera, Bab El Oued), ces activités illustrent les multiples facettes de la culture algérienne.

Ces activités se tiennent dans plusieurs lieux, notamment la Place des Martyrs, Dar Bachtarzi, la Place Maurice Audin, le Centre culturel Mustapha-Kateb, la Place du 1er Mai, le Palais des expositions des Pins maritimes, la Promenade des Sablettes, le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et la salle Ibn Khaldoun.