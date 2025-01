Algérie: Célébration du Nouvel An amazigh 2975 - Début des festivités nationales à Timimoun

TIMIMOUN — Les festivités nationales de célébration du Nouvel An amazigh (Yennayer 2975/2025) et de la 5ème édition du prix du Président de la République de littérature et langue amazighes a débuté jeudi soir dans la wilaya de Timimoun, sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Placée sous le slogan "Yennayer...l'authenticité de l'Algérie triomphante tissée par les ksour du Gourara", cette manifestation culturelle (10-12 janvier) est organisée par le Haut-commissariat à l'amazighité (HCA).

La première partie des festivités est présidée par le secrétaire générale du HCA, Si El Hachemi Assad, en présence du conseiller auprès du Président de la République, chargé des organisations non gouvernementales et des droits de l'Homme, Hamid Lounaouci, du président du Conseil supérieur de la langue arabe, Dr. Salah Belaid, du président de l'Observatoire national de la société civile, Noureddine Benbraham, du président de l'Académie algérienne des sciences et technologies, Mohamed Hichem Kara, du directeur général de l'Office national de la culture et de l'information, Abdallah Bougandoura, du président de la commission algérienne Histoire et Mémoire, Mohamed Lahcène Zeghidi, en plus de députés des deux Chambres et de représentants d'entreprises économiques.

Les festivités ont été marquées par l'inauguration du fronton de l'aéroport de Timimoun transcrit dans les deux langues nationales arabe et amazighe, le lancement d'une campagne de boisement d'un espace jouxtant l'aéroport et l'inauguration de l'entrée de l'artère principale de Timimoun, transcrite également en arabe et tamazight.

Les festivités nationales du Nouvel An amazigh, qu'accueille cette année l'Oasis rouge (Timimoun), se poursuivent avec un programme varié élaboré par le HCA et comportant diverses activités, dont un grand défilé au centre-ville de Timimoun, auquel seront représentés les différents secteurs participants, ainsi que des ateliers de préservation du patrimoine culturel amazigh et une journée d'études sur les référents nationaux de l'identité nationale, avec la participation d'experts nationaux.

Au programme, figure aussi une rencontre académique sur la dimension historique et civilisationnelle de la fête de Yennayer et du calendrier agraire, animée par une pléiade d'enseignants universitaires, ainsi que l'inauguration d'enseignes d'édifices publics transcrites dans les deux langues nationales, et l'animation de soirées artistiques du patrimoine Ahellil.

La remise du Prix du Président de la République de littérature et langue amazighes et l'émission d'un timbre-poste consacré à la 5ème édition de ce Prix couronneront les festivités nationales du Nouvel An amazigh "Yennayer 2975/2025", selon les organisateurs.