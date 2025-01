Algérie: Le soutien et l'accompagnement des femmes productives, priorités du secteur de la solidarité nationale

KHENCHELA — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a affirmé, jeudi à Khenchela, que le soutien et l'accompagnement des femmes productives constituent des priorités pour son département ministériel.

La ministre a souligné, dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail dans la wilaya de Khenchela, que conformément aux instructions des hautes autorités du pays, le ministère de la Solidarité nationale, "veille, à travers les différentes directions de wilayas et les entreprises sous tutelle, à accompagner les femmes productives, à leur fournir toutes les facilités nécessaires et à leur assurer une formation leur permettant d'accéder au monde de l'entreprenariat dans le cadre du développement économique".

Lors de la visite d'une exposition dédiée à des productions artisanales de femmes rurales organisée à l'Office des établissements de jeunesse (ODEJ) de Khenchela, Mme Mouloudji a encouragé les artisanes à "poursuivre leur créativité" et à "ne pas hésiter à se rapprocher des organismes d'appui, notamment l'Agence nationale de gestion du microcrédit, pour étendre leurs projets et commercialiser leurs produits".

La ministre s'est également rendue à un atelier de l'Association "Originalité et Créativité" pour le tissage de tapis, dans la commune de Babar, où elle a exprimé son admiration devant le travail et les divers produits de l'artisanat traditionnel réalisés par les femmes, à qui elle a recommandé de continuer de travailler et d'oeuvrer pour la préservation du patrimoine local, notamment le tapis de Babar, célèbre dans la région et au-delà.

Poursuivant sa tournée, Mme Mouloudji a inspecté diverses structures de l'école pour l'enfance assistée, dans la commune d'El Hamma, où elle s'est enquise des conditions de prise en charge de cette catégorie d'enfants, avant d'insister sur la nécessité de "renforcer les mécanismes d'accompagnement jusqu'à ce que les enfants soient en mesure d'intégrer un milieu familial, prélude à leur intégration sociale".

Supervisant l'ouverture d'une classe intégrée fréquentée par des élèves aux besoins spécifiques, à l'école primaire Tarachet-Tahar de la commune d'El Mahmel, la première responsable du secteur a salué les efforts du secteur de l'éducation qui "assure, en coordination avec le secteur de la solidarité nationale, une prise en charge adéquate de cette catégorie à travers l'ouverture de classes intégrées dans les établissements scolaires", notant que l'objectif du secteur de la solidarité nationale est de faciliter l'intégration des écoliers soufrant d'un handicap dans le milieu scolaire.

Au cours de sa visite, la ministre a inspecté plusieurs installations et ateliers du foyer pour personnes âgées de la commune de Khenchela, où elle a expliqué que la prise en charge des catégories sociales vulnérables, qui constitue également l'une des principales priorités de son département, "se fait en étroite coordination avec l'ensemble des acteurs de la société civile qui contribuent à valoriser l'esprit de solidarité qui découle des valeurs et des traditions du peuple algérien".

Lors de l'inspection de l'école pour enfants malvoyants, au chef-lieu de la wilaya, qui a bénéficié, l'année dernière, d'une opération de réhabilitation, la ministre a révélé que trois nouveaux projets ont été inscrits au profit de la wilaya de Khenchela, portant sur la réhabilitation et l'équipement de trois établissements relevant du secteur de la solidarité, affirmant que les travaux seront lancés "prochainement".

Mme Mouloudji avait auparavant donné le signal de départ de deux caravanes de solidarité, la première devant distribuer des aides (matelas, couvertures et denrées alimentaires) à 60 familles, en plus d'appareillages pour personnes âgées nécessiteuses, et la deuxième, à caractère médical, chargée d'effectuer des consultations médicales gratuites, en coordination avec les cellules de proximité du secteur de la solidarité nationale et la direction locale de la Santé, mettant à contribution des médecins de diverses spécialités.