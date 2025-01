Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Les nouveaux directeurs centraux appelés à l'efficacité et au mérite

La Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA), le Professeur Mariatou Koné, a reçu, le mercredi 8 janvier 2025, à Abidjan-Plateau, les nouveaux directeurs centraux récemment nommés au sein de son département ministériel.

Les nouveaux responsables sont, M. Yèwé Ségali Stéphane, Directeur de l'Orientation et des Bourses ; Mme Doukouré Naminata Epse Nurdine, Directrice de la Pédagogie et de la Formation Continue ; M. Mah Louan Mamado, Directeur de l'Alphabétisation des Adultes, des Jeunes et des Enfants ; Mme Sissoko Hawa Epse Tagro, Directrice des Matériels Didactiques de l'Alphabétisation ; M. Boko Kouakou Adjoumani, Directeur de la Vie Scolaire ; M. Yacouba Fofana, Directeur des Activités Physiques et Sportives (DAPS) et des COGES.

Lors de cette rencontre empreinte de convivialité, la Ministre Mariatou Koné leur a souhaité la bienvenue et a rappelé les principes fondamentaux qui guident l'action du ministère : la transparence, l'équité et la recherche de l'excellence. « Nous sommes une famille », a-t-elle déclaré pour insister sur l'esprit de collaboration et d'unité qui caractérise le travail au sein du MENA. Elle les a également exhortés à privilégier l'efficacité et les résultats concrets, soulignant que « un acte vaut mieux que mille mots, le travail d'abord ».

Les nouveaux directeurs ont, pour leur part, exprimé leur gratitude au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, et à la Ministre Mariatou Koné, pour la confiance placée en eux. Ils se sont engagés à oeuvrer avec rigueur et détermination pour répondre aux attentes et atteindre les objectifs assignés, dans l'optique d'une école ivoirienne de mérite et de qualité.