Madagascar: Présentation de voeux - Les Évêques et les partis politiques chez Andry Rajoelina

Pas de tension entre l'Église et le chef de l'État. C'est l'image que voulait montrer la Conférence des Évêques de Madagascar en se rendant hier au Palais d'Iavoloha pour présenter leurs voeux du nouvel an au couple présidentiel. En effet, comme à l'accoutumée, malgré les polémiques survenus avant la fin d'année suite à la déclaration des chefs d'Églises, une délégation des évêques composée par Mgr Fabien Raharilamboniaina président de la CEM non moins Evêque de Morondava, Mgr Jean Claude Rakotoarisoa Evêque de Miarinarivo, Mgr Jean Pascal Andriantsoavina Evêque d'Antsirabe, et Révérend-Père Séraphin Handriniaina Rafanomezantsoa Secrétaire de Coordination de la CEM, a rencontré le président Andry Rajoelina et son épouse Mialy Rajoelina.

Une rencontre qui s'est tenue sous le signe du Fihavanana et du respect entre Raiamandreny. À l'occasion, le chef de l'État a réitéré que l'État Malagasy sera toujours aux côtés de l'Église pour soutenir les actions en faveur du développement de la population et du pays. Le locataire d'Iavoloha a d'ailleurs tenu à exprimer sa joie de recevoir les voeux des Evêques. À noter aussi qu'une forte délégation des Fiangonana Zandriny composée d'environ une cinquantaine de personnes a aussi présenté ses voeux auprès du président de la République et son épouse hier.

Valse des Institutions

Outre les hommes et femmes d'Églises, la journée d'hier a également été marquée par une valse des Institutions. Le Sénat, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de Droit (HCDDED) et la Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme (CNIDH) ont fait le déplacement à Iavoloha pour présenter leurs voeux du nouvel an au couple Andry et Mialy Rajoelina. Toutes les grandes figures de ces Institutions y étaient présentes.

Mais l'évènement marquant de la journée d'hier était la présentation de voeux des partis politiques pro-pouvoir qui étaient au grand complet lors de cette rencontre. L'on peut citer entre autres les Hery Rasoamaromaka (TGV), Lalatiana Rakotondrazafy (FREEDOM), Edgard Razafindravahy (ADN), Pierrot Rajaonarivelo (MDM), Ny Hasina Andriamanjato (AKFM Fanavaozana), Sylvain Rabetsaroana (AVI), Marson Evariste (RPSD), Camille Vital (Hiaraka Isika), Jean Louis Robinson (AVANA), Andriamparany Rakotovao (GFFM), Solofo Razanatoandro (AKFM), Avoko Rakotoarijaona (MAF), Paul Rabary (NY FIRENEKO), Alexandre Georget (Antoko Maitso), Erick Rabeharisoa (Leader Fanilo), Mamy Ravatomanga. Par ailleurs, les organismes rattachés à la Présidence, en l'occurrence la Grande Chancellerie, La Médiature, le CIS, l'ARAI, le SAMIFIN, le SPDSN, le Bianco, l'ANAF, le CSI, l'EDBM, le CSM, le PREA, l'IGGN, l'IGA, l'IGE, le CNLS et l'UGD, ont également présenté leurs voeux au couple présidentiel.