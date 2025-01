Madagascar: Foire aux Semences - Vers la résilience agricole dans le Grand Sud face au changement climatique

L'agriculture dans le Grand Sud de Madagascar progresse, grâce à l'adaptation au changement climatique.

Confrontées à des défis climatiques et économiques, les trois régions concernées amorcent une relance agricole grâce à une initiative innovante : la foire aux semences. Organisée sous l'égide de la FAO, cette initiative s'inscrit dans les projets Mionjo et GCP/MAG/111/NOR, financés respectivement par la Banque mondiale et le gouvernement norvégien. L'objectif principal est de renforcer les moyens de subsistance des 6 650 ménages vulnérables des régions Androy, Anosy et Atsimo Andrefana. Ces foires ont permis aux agriculteurs d'accéder à 19 types de semences de qualité, adaptées aux sols et au climat locaux, grâce à un système novateur de coupons électroniques d'une valeur de 40 dollars.

Le système IDEA (Identification, Delivery, and Empowerment Application) facilite l'achat direct des semences auprès de producteurs locaux. Les variétés disponibles - maïs, riz, sorgho, niébé, et cultures maraîchères - ont été rigoureusement contrôlées par le Service officiel de contrôle et de certification du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (SOC). Cette initiative ambitieuse vise à emblaver 4 401 hectares supplémentaires grâce à une distribution totale de 1 113 tonnes de semences. En favorisant des pratiques agricoles adaptées au changement climatique, elle contribue à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en stimulant l'économie locale.

Relance durable

La collaboration entre la FAO, les ministères concernés, et les partenaires financiers a été essentielle au succès de cette opération. Le projet Mionjo, axé sur le renforcement de la résilience des populations rurales, met en lumière l'importance des initiatives conjointes pour relever les défis complexes du sud malgache. Au-delà de l'impact économique immédiat, ces foires aux semences sensibilisent les communautés locales à l'importance de systèmes alimentaires résilients et inclusifs.

Elles valorisent également le rôle des femmes rurales, actrices clés du développement agricole durable. Grâce à des événements tels que la foire aux semences, le Grand Sud de Madagascar se positionne comme un acteur prometteur de l'agriculture résiliente. En alliant innovation, solidarité et partenariats solides, cette initiative marque une étape cruciale vers une sécurité alimentaire durable et une autonomie régionale renforcée. Avec le soutien des projets Mionjo et GCP/MAG/111/NOR, le Grand Sud montre que, même face à l'adversité, un développement agricole pérenne est possible.