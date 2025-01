Madagascar: Cyclone Dikeledi - Impact dans le district de Vohémar samedi

Dikeledi est désormais le 4ème système baptisé pour la saison cyclonique 2024/2025.

Les conditions sont favorables pour permettre une intensification rapide du système actuellement en cours.

« Les habitants de SAVA doivent se préparer à l'atterrissage avec une influence qui pourrait être significative voire violente à proximité du point d'entrée du centre du phénomène. » Ce sont là les prévisions de la direction générale de la météorologie (DGM) en ce qui est du devenir du cyclone qui est actuellement en cours de développement dans l'océan indien. Selon les prévisions « il ne reste plus qu'à attendre l'atterrissage qui aura lieu samedi ».

A en croire les prévisionnistes, le point d'impact aura lieu sur la région SAVA. Le district de Vohémar est potentiellement le point où le cyclone touchera terre. Tandis que le point de sortie devrait être vers Nosy Be. Les prévisionnistes préconisent aux populations des régions de Diana et de Sofia de se préparer à l'arrivée du phénomène. Le suivi des informations météorologiques est, quant à lui, recommandé par les habitants des régions Boeny et de Melaky. Ce qui devrait se faire « à échéance de la semaine prochaine. »

Samedi. Dikeledi a gagné en puissance, nous informe la direction générale de la météorologie. Les prévisions établies hier à 9 heures locales font savoir que le centre du système était situé à 1 509 km à l'est d'Antalaha. Le cyclone s'accompagne d'un vent de 75 km/h et de rafales de 105 km/h près du centre. Le système arbore une trajectoire orientée Ouest avec une vitesse de 31 km/h. Les prévisions définies actuellement font part d'un atterrissage sur la partie Est de l'île vers Samedi.

L'avis d'alerte vert est décrété pour les régions Diana, Sava, Ambatosoa, Sofia et Boeny. Les usagers de la mer situés entre le cap d'Ambre et Vatomandry sont invités à être sur terre à partir de vendredi prochain. La sortie en mer est déconseillée. Le service météo du pays avance également que les précipitations devraient être abondantes. Elles pourraient atteindre 50 à 90 mm en 24 heures sur la partie centre-est de Madagascar. Les activités quotidiennes devraient être perturbées, des inondations des zones sujettes aux inondations, crues des rivières et glissements de terrain sont prévues. L'avis d'alerte vert est déclenché pour les zones touchées.