Madagascar: Appel à film - StLouis'Docs entame sa 16ème édition

Du 29 avril au 3 mai 2025, le festival international de film documentaire StLouis'Docs tiendra sa 16e édition à Saint-Louis, au Sénégal. Dans ce cadre, un appel à films est lancé jusqu'au 31 janvier. À la clé, des bourses seront offertes aux cinéastes lauréats. Après sélection, 20 films seront en compétition officielle, répartis entre 6 longs métrages et 14 moyens et courts métrages.

Les oeuvres en lice seront soumises à l'évaluation de deux jurys : un jury composé de professionnels du cinéma, de l'audiovisuel et de la culture, et un jury dédié à la critique cinématographique. Les films soumis doivent impérativement avoir été réalisés en Afrique ou sur des territoires créolophones. Seuls les documentaires produits après le 1er janvier 2023 sont admissibles. Les films d'ateliers et d'écoles sont également éligibles. En outre, les oeuvres non tournées en français devront obligatoirement être sous-titrées dans cette langue.

Bien que l'inscription au festival soit gratuite, il convient de noter qu'en cas de sélection en compétition officielle, les films ne pourront pas prétendre à des droits de diffusion. À savoir, le StLouis'Docs est un rendez-vous à la fois public et professionnel, organisé par Sunuy Films et Krysalide Diffusion. Ce festival international met chaque année à l'honneur la vitalité de la création documentaire contemporaine en Afrique et sur les territoires créolophones.

StLouis'Docs soutient la liberté d'expression, de pensée et de création, tout en favorisant et encourageant le dialogue interculturel et social. Il s'affirme comme un espace privilégié de partage et de découverte d'oeuvres documentaires, réalisées par des auteurs africains ou par des cinéastes du reste du monde ayant travaillé en Afrique. Le programme de l'édition 2025 proposera des projections-débats, des cafés-rencontres, des causeries, des résidences d'écriture, des ateliers de création et un forum de production international.