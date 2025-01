Ile Maurice: Cyclisme - Aurélien de Comarmond tente l'aventure chinoise

Aurélien de Comarmond se lance dans un projet exotique pour la saison 2025. Le cycliste mauricien va, en effet, rejoindre The Hurricane & Thunder Cycling Team, équipe continentale chinoise. Il deviendra, de ce fait, le tout premier Mauricien à évoluer sur le circuit asiatique.

«Je ne voulais pas poursuivre l'aventure avec Océane Top 16 en France. Donc après ma participation au Wines2Whales avec Yannick Lincoln et au Ride Joburg 2024 en novembre dernier en Afrique du Sud, je me suis pose des questions quant à mon avenir dans le cyclisme. J'ai même songé à poursuivre mes études tout en faisant du vélo à coté. Mais ensuite, est venue la proposition de The Hurricane & Thunder Cycling Team, une équipe continentale pro chinoise. Je n'ai pas voulu manqué cette opportunité», indique, sans ambages, Aurélien.

Celui-ci mettra donc le cap sur l'empire du Milieu en mars prochain après avoir pris part au Tour de Sharjah UCI 2.2 (24-28 janvier) et au Tour d'Algérie UCI 2.2 (9-18 février) sous les couleurs de la sélection nationale. «J'ai repris l'entraînement un peu plus tard que les autres membres de la sélection, donc je vais prendre le Tour de Sharjah comme une course de préparation. Puis, au Tour d'Algérie, je vais viser un succès d'étape et le meilleur classement général possible», annonce notre interlocuteur.

Aurélien de Comarmond indique qu'en mars, il s'alignera à une course de préparation avec sa nouvelle équipe en Chine. «Par la suite, l'équipe participera à des courses UCI sur tout le continent asiatique. Il y aura des courses à Singapour, Taïwan entre autres. J'ai hâte d'y être», se réjouit le coureur qui est entre dans l'histoire en décrochant 6 médailles aux Jeux d'Afrique de 2024.

Le coureur ajoute qu'il retrouvera deux connaissances au sein de la formation chinoise, nommément le Sud-Africain Callum Ormiston, vainqueur d'une étape sur le Tour du Rwanda en 2023 et le Britannique James Jobber qui avait pris part au Tour de Maurice UCI 2.2 en 2023 sous les couleurs de l'équipe EuroCyclingTrips.