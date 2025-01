Afrique: Rugby à VII/World challengers sevens - Les Makis visent Los Angeles

Officialisée par la World Rugby au mois de décembre, la formule de la World Challenger Sevens 2025, à laquelle participe pour la première fois l'équipe masculine malgache, les Makis de rugby à VII, reste inchangée. Deux matchs se dérouleront à Cape Town en Afrique du Sud les 1er et 2 mars

pour la première étape, puis le 7 et 8 mars pour la seconde étape. En cas de qualification après Cape Town, une étape aura lieu à Cracovie, Pologne, au mois d'avril, et la touche finale se tiendra à Los Angeles le 3 et 4 mai.

À l'issue de ce troisième tour à Los Angeles, les quatre meilleures équipes masculines et féminines accéderont aux play-offs du HSBC SVNS avec une chance d'être promues dans le circuit principal.

En préparation de cette échéance, Malagasy Rugby organise un tournoi de deux journées les 18 et 19 du mois courant au stade Makis d'Andohatapenaka. L'objectif est, primo, de donner des rencontres en sparring-partner pour les Makis qui ont gagné leur qualification à l'île Maurice lors du championnat d'Afrique en juillet de l'an dernier, et secundo, de détecter de nouvelles têtes.

Un avenir meilleur

Ce qui attend l'équipe nationale malgache n'est pas une partie de plaisir, car parmi les équipes déjà connues, notamment l'Allemagne, le Brésil, le Canada, le Chili, la Géorgie, le Japon, Hong Kong China, le Portugal et l'Ouganda, elles ont de l'expérience en WCS par rapport à Madagascar.

« Pour aller à Cracovie en Pologne, les Makis doivent terminer dans le top 8 des douze pays participants. Si nous arrivons à rejoindre la Pologne, il faut terminer dans les quatre premières places pour pouvoir rejoindre la cité des anges, Los Angeles, au mois de mai », confie Antsoniandro Andrianorosoa, directeur technique national de Malagasy Rugby.

Lors de ce tournoi de Los Angeles, le top 4 des Challenger Series affrontera les quatre équipes les moins bien classées du HSBC SVNS 2025. À titre de rappel, l'an dernier, les équipes masculines du Kenya et de l'Uruguay ainsi que l'équipe féminine de la Chine ont obtenu leur promotion via le Challenger et participent désormais au HSBC SVNS 2025.

Cette compétition inclut des équipes issues des six régions de World Rugby, poursuivant l'objectif de développer le rugby à sept à l'échelle mondiale et de fournir une voie claire vers l'élite.

Pour le cas de Madagascar, en cas de qualification pour rejoindre Los Angeles, la route vers le professionnel est grandement ouverte pour des joueurs qualifiés. Une occasion à ne pas rater, et les Makis sont tenus de donner le maximum pour un avenir meilleur.