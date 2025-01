Madagascar: Coupe du monde des traiteurs - L'équipe de Chef Lalaina prête pour la bataille

Ce samedi, l'équipe malgache de traiteurs s'envole pour la France afin de participer à la Coupe du Monde des Traiteurs, qui se déroulera du 21 au 23 janvier.

Ce samedi, un vol en direction de la France marquera le début d'une nouvelle aventure pour l'équipe malgache de traiteurs d'exception. Composée de Bodo Sophie Rakotovao, Fenosoa Rahajamalala, et leur coach, le Chef Lalaina Ravelomanana, cette équipe s'apprête à prendre part à la Coupe du Monde des Traiteurs, qui se déroulera du 21 au 23 janvier à Lyon. Ce concours, qui met en lumière les talents culinaires du monde entier, accueillera des équipes venues de onze pays, dont le Maroc, le Japon, Singapour, la Belgique, et bien d'autres.

En attendant le grand jour, l'équipe malgache se consacrera à une préparation minutieuse en France, afin de se familiariser avec les produits et les techniques qui seront utilisés lors de cette compétition. Un entraînement intensif qui les placera sous une pression maximale, car chaque détail, chaque geste compte dans cette épreuve où la perfection est de mise. Cette année, une grande nouveauté attend le coach, il sera lui aussi jugé par le jury au même titre que ses coéquipiers. Un prix spécial récompensera le meilleur coach, ce qui ajoutera encore plus de suspense à cette compétition féroce.

Atteindre le sommet

Le concours s'annonce avec des épreuves variées mettant à l'épreuve toutes les facettes du métier. « Les épreuves de cette année incluent des entrées raffinées comme l'oeuf en gelée de champagne, le bao de poulet, et les ris de veau. Les plats principaux ne sont pas en reste avec des créations sublimes telles que la soupe ICC lutée en feuilletage, le poulet fermier dans sa robe blanche, et l'échine et le pied de cochon farci avec garniture libre et sauce béarnaise. Les desserts, une spécialité de Bodo Rakotovao, promettent de séduire le jury : cake au chocolat et fruits secs, entremet chocolat-vanille, ou encore crêpes soufflées au chocolat », exprime le coach.

Pour l'équipe malgache, la tension est palpable. Bodo Sophie Rakotovao, cheffe pâtissière spécialisée dans les desserts, collabore étroitement avec Fenosoa Rahajamalala, experte des entrées froides et de la pâtisserie. Bodo Sophie, qui a plongé dans l'univers de la gastronomie depuis 2017 et travaille actuellement en tant que cheffe pâtissière au restaurant Le Marais à Ankorondrano, apportera toute son expertise en matière de desserts raffinés. Quant à Fenosoa Rahajamalala, sortante de l'INTH Ampefiloha et cheffe d'équipe, elle se spécialise dans les entrées froides et la pâtisserie, et oeuvre également au sein du restaurant Le Marais, fondé par Chef Lalaina. L'équipe est plus que prête à briller sur la scène internationale, prête à défendre les couleurs de Madagascar dans ce cadre hautement exigeant où la précision, le respect des recettes et le timing parfait seront scrutés minutieusement par le jury. L'aventure commence maintenant.