Afrique Australe: Tennis/Championnat d'Afrique australe - Madagascar s'aligne en individuel

Handicapés par l'absence de Koloina Randriamananjara, les Akomba qui participent au championnat d'Afrique australe de tennis à Windhoek (Namibie), du 10 au 18 janvier dans les catégories U14 et U16 filles et garçons, sont obligés de s'aligner en individuel à partir de ce jour. Prévus sept au départ, ils ne sont plus que six avec le retrait au dernier moment de Koloina Randriamananjara pour des raisons de santé.

Malgré ce petit handicap, les Akomba disposent des atouts nécessaires pour aller jusqu'au bout en individuel. L'enjeu de ce championnat régional est la qualification pour le championnat d'Afrique.

Les garçons ont le nombre suffisant pour disputer le championnat d'Afrique australe par équipe, mais à cause d'un petit problème organisationnel, ils sont obligés de plier bagage le lendemain de la fin de l'épreuve en individuel pour rentrer avec les filles, faute d'accompagnateur pour les maintenir sur place.

Aucune aide de l'État

La délégation malgache évolue en trois catégories : U14 garçons, U14 filles et U16 filles. La catégorie U14 garçons est composée de Ny Avo Andrianina Razafindrazaka, Manou Randimbison et Sébastien Rakotondramboa. Mateï Eliana Randrianasolo et Onintsoa Ramanampanoharana défendront la couleur malgache chez les U14 filles, tandis que Soa Ainatia Andriamaniraka se battra seule contre ses homologues africaines dans la catégorie U16 filles.

Malgré le manque d'effectif, les Akomba sont prêts à relever le défi contre les raquettes des autres pays comme le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud, l'Eswatini et le Mozambique. Ils sont choisis selon le classement mis à jour par la Confédération africaine du tennis (CAT).

Dina Razafimahatratra, le coach des Akomba, explique que « ces joueurs et joueuses sont les mieux classés en U14 de la Confédération africaine du tennis (CAT) et ils intègreront automatiquement l'équipe nationale malgache. Alors que pour les U16, Madagascar manque de joueurs. Seule Soa Ainatia a le niveau international ».

Toujours sans l'aide de l'État malgache, comme à l'accoutumée, ce sont les parents des joueurs et joueuses qui financent intégralement les déplacements des équipes nationales.

À titre de rappel, l'an dernier, la catégorie U14 filles par équipe a été médaillée de bronze. En 2019, Madagascar s'est classé premier au classement général avec le titre de champion de Toky Ranaivo en U16 garçons, tandis que Randy Rakotoarilala a été championne en U14 filles et Miotisoa Rasendra a été finaliste. En double U14 filles, Miotisoa Rasendra et Randy Rakotoarilala ont été championnes. Mialy et Narindra Ranaivo ont été championnes du double, et Mialy Ranaivo 3e du simple. Mialy et Narindra avec Safidisoa Nomenjanahary ont été championnes de l'épreuve par équipes en U16 filles.