Madagascar: Badminton/Championnat de Madagascar - Formule à élimination directe

Dernière compétition de la saison. La fédération malgache de badminton a dû opter pour la formule à élimination directe aux championnats de Madagascar des seniors séries A, B et C, compte tenu du nombre des engagés et en raison de la courte disponibilité du gymnase.

« Notre souci réside depuis toujours dans la réservation du gymnase. Ce n'est pas un cas isolé, car plusieurs autres disciplines en subissent. Les fédérations nationales devraient pouvoir exploiter les infrastructures dédiées au sport, au moins pour les championnats de Madagascar », souligne Jean Aimé Ravalison dit Mota, président de la fédération.

Le sommet national des catégories majeures, comptant encore pour la saison 2024, se déroulera les 11 et 12 janvier à l'académie nationale des sports à Ampefiloha. Le championnat national des jeunes s'est tenu en décembre au même gymnase. Quatre-vingt-sept pongistes sont engagés dans quatre catégories différentes des seniors, à savoir les séries A, B, C et les vétérans hommes et dames. Trois sur quatre ligues seront représentées, à savoir Analamanga, Vakinankaratra et Atsinanana. Celle d'Alaotra-Mangoro est encore en phase de vulgarisation à travers le programme à l'école baptisé « Shuttle Time ». La phase éliminatoire se jouera le samedi après-midi. Les quarts de finale auront lieu dimanche matin, suivis des demi-finales et des finales de catégories différentes vers 13 heures.