Angola: Josefa Sako souhaite une meilleure utilisation de la stratégie du PDDAA

Kampala — La commissaire de l'Union africaine chargée de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable, Josefa Sacko, a appelé jeudi, à Kampala, en Ouganda, à une meilleure utilisation de la stratégie et du plan d'action (2026-2035) du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA).

S'exprimant à l'occasion du Sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le PDDAA, qui a débuté jeudi dans la capitale ougandaise, la diplomate angolaise a souligné les avantages pour les États membres de guider le processus de transformation de l'agriculture sur le continent.

Elle a déclaré qu'elle espérait que le sommet de Kampala changerait la donne en matière de sécurité alimentaire, « en amenant les pays à des niveaux de souveraineté alimentaire ».

« Compte tenu de la crise géopolitique que nous traversons, nous espérons que la stratégie et le plan d'action 2026-2035 seront une stratégie que nous alignerons sur nos plans d'investissement nationaux », a-t-elle déclaré.

Selon Josefa Sacko, les indicateurs doivent être alignés en vue de corriger les aspects limitatifs, notamment ceux liés aux investissements et aux réformes dans le secteur.

Elle a fait savoir qu'il y avait des problèmes tels que la faiblesse des investissements et la faible valeur des chaînes de valeur.

En ce qui concerne le pays, la commissaire de l'UA a rappelé que l'économie angolaise était autrefois principalement basée sur l'agriculture et a déclaré qu'elle pensait que la stratégie et le plan d'action du PDDAA permettraient au pays de tirer profit des valeurs qu'il possède et de les capitaliser.

Josefa Sacko a estimé qu'il était essentiel de renforcer l'instinct de résilience des communautés face aux problèmes du changement climatique, soulignant que l'Angola pouvait tirer parti de l'alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, car il s'agissait d'un « outil » capable de renforcer la coopération Sud-Sud.

Dans ce contexte, a-t-elle ajouté, «le pays a une coopération régulière avec le Brésil, l'un des cinq plus grands producteurs, et il pourrait donc en tirer davantage parti, en particulier dans le domaine de la recherche agricole appliquée et du transfert de technologie ».