Afrique: CHAN - L'ossature d'Algérie reconduite

La présélection pour la phase finale de la huitième édition du Championnat d'Afrique des nations est quasi-formée par les anciens cadres en Algérie en 2023.

Les anciens cadres du précédent championnat d'Afrique des nations (CHAN) en Algérie en 2023 se multiplient au sein du groupe. Outre les six qui ont déjà formé l'équipe lors de la double confrontation contre l'Eswatini comptant pour le deuxième tour de qualification au huitième CHAN, trois autres ainsi que d'autres présélectionnés viennent de rejoindre le groupe dans la dernière ligne droite de la préparation à la phase finale.

La version 2024 de cette joute continentale s'étalera du 1er au 28 février, organisée conjointement par trois pays d'Afrique de l'Est, à savoir le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Les trois nouveaux cadres sont tous du club Elgeco Plus, à savoir l'attaquant Jean Yves, le milieu offensif Doddy ainsi que Onja. Malheureusement, le sélectionneur et son staff n'ont pas eu assez de compétitions pour servir de sélection outre le Grand tournoi d'Antananarivo et la première journée de la Pure Play Football League, suspendus au début décembre. Deux autres présélectionnés au 7e CHAN sont aussi appelés, à savoir Tsilavina Fanomezantsoa alias Drogba et Niaina Tsilavina Ramahandrisoa dit Tsila.

Fair play

Le premier, Drogba, qui évoluait à l'époque sous le maillot du Fosa Juniors FC, était l'un des meilleurs attaquants de la saison 2022. Suite à un incident avec le coach Rôrô, en raison d'une indiscipline, il était écarté du groupe et n'avait pas fait le voyage en Algérie. La tension entre le joueur et l'entraîneur était très tendue et Drogba n'avait pas été convoqué pendant un moment. Le coach Rôrô a plus tard réitéré qu'il n'est pas rancunier avec les joueurs. La preuve, Drogba a déjà été appelé au premier regroupement avant les matchs contre l'Eswatini en décembre. Mais en raison de sa blessure, il a d'abord dû la soigner. Il est maintenant de retour au sein de l'équipe depuis le coup d'envoi de la préparation à cette dernière ligne droite. Tsila avait déjà, lui aussi, intégré la présélection au précédent CHAN, mais n'a pas été retenu pour la phase finale.

Les six autres médaillés de bronze à la précédente édition sont le portier Nina, Lalaina, Dadafara, Tony, Datsiry et Donga, ainsi que d'autres Barea comme le latéral droit du Fosa Juniors FC, Nicolas et Andy du Disciples FC. Les anciens cadres dans la présélection comptent donc une douzaine, ou plus précisément quatorze. Seront-ils tous retenus dans la liste définitive de vingt-cinq sélectionnés pour la phase finale ?

« La course est relancée. Il n'y aura pas de sélectionnés d'office », a précisé le coach Rôrô lors de la première journée de l'entraînement lundi.