Madagascar: Transport maritime - Un nouveau directeur à l'APMF Boeny

Le nouveau directeur de l'Agence portuaire maritime et fluviale (APMF) de Boeny, Ronsard Frank Rakotozafiarimamy, prévoit, pour son mandat à Mahajanga, d'améliorer la gestion financière de l'agence. Il accorde également une importance particulière à la gestion des ports et au respect des lois qui les régissent. Cet officier de la marine marchande, diplômé de l'École nationale d'enseignement maritime (ENEM) de Mahajanga, succède à Jacqui Georges Rainimbahy, inspecteur des affaires maritimes, récemment muté à l'APMF d'Antsiranana depuis le début du mois, après avoir exercé pendsant trois ans à Mahajanga. Avant de rejoindre la région Boeny, il avait déjà dirigé l'APMF de Toamasina et de Toliara.

« L'acquisition de financements de la Banque mondiale et de la Banque asiatique d'Investissement pour les travaux de réhabilitation et d'extension des infrastructures portuaires à Mahajanga est en bonne voie. Il en est de même pour les financements d'urgence liés au zonage du port. Ce projet consiste à déterminer la catégorie des différentes stations au niveau du port de Mahajanga », a expliqué le nouveau directeur.

« Nous allons coopérer ensemble, vu vos approches pour l'APMF de Boeny. Votre objectif rejoint les directives du Président. Je serai votre partenaire », a promis le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, lors de leur rencontre au bloc administratif d'Ampisikina.

L'APMF est l'autorité chargée d'assurer la régulation du sous-secteur portuaire, maritime et fluvial. Sa mission principale consiste à coordonner la mise en oeuvre de la politique nationale dans le domaine dudit sous-secteur. Elle assure l'administration des affaires portuaires, maritimes et fluviales, tout en garantissant la sécurité et la sûreté de ces activités.