Madagascar: Lutte contre les feux - L'achat d'un canadair annoncé

Enfin un canadair pour Madagascar ? Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine, a annoncé l'achat ou la location de cet avion spécialisé, principalement utilisé pour combattre les incendies, ou d'un autre appareil ayant la même fonction. Le but serait d'être plus efficace dans la lutte contre les feux. Cette annonce a été faite lors du conseil des ministres qui s'est tenu mercredi.

Cet avion est indispensable face à la propagation des feux à Madagascar. Pendant l'année 2024, six millions deux cent quatre-vingt mille hectares ont été ravagés par les feux, dont 98 % sont des savanes, selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Outre le temps sec et venteux, le manque de moyens a aussi favorisé la propagation des feux. En général, c'est avec des branches d'arbre, du sable (ndlr : faute d'eau), une pelle (ndlr : pour créer une pare-feu) que les villageois travaillent pour éteindre les feux.

En cas d'incendies au sein d'une aire protégée, comme cela a été le cas dans le parc national de Ranomafana à la fin de l'année, ou la baie de Baly, dans la région Boeny, au mois de septembre, les autorités locales ont annoncé le souhait de mobiliser un canadair pour accélérer l'extinction des feux. Espérons que cette déclaration ne soit pas seulement un effet d'annonce.