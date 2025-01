Madagascar: La RN1 Bis à réhabiliter

Une ouverture vers la voie du désenclavement. Avant-hier, à l'hôtel Ibis Ankorondrano, a été signé un Protocole d'entente, Memorandum of Understanding (MOU), d'une importance capitale. Ce protocole a été signé entre le ministère des Travaux publics et le groupe des firmes malaisiennes Probase/SCB. L'Accord préliminaire porte sur la réhabilitation d'une partie de la RN1 Bis entre Tsiroanomandidy et Ankalalina et a été signé par le ministre Richard Rafidison et le Consul honoraire de la Malaisie, Willy Andriambelo. L'accord concerne la réfection d'un tronçon de 212,9 kilomètres.

La partie malaisienne a promis « l'utilisation de nouvelles technologies pouvant s'adapter et résister aux aléas des changements climatiques dans l'exécution des chantiers touchant les terrassements, l'enrobage des chaussées, les canaux d'évacuation d'eau et les ouvrages d'art. Nous en ferons un modèle de réussite de cette coopération », a souligné Willy Andriambelo.

Aussi, dans le cadre du protocole d'entente qui vient d'être signé, « ce groupement s'engage-t-il, dans un premier temps, à effectuer les études techniques détaillées, comprenant les investigations sur site ainsi que la collecte d'informations techniques et de données. Il devra ensuite soumettre au MTP une proposition comportant l'identification d'une institution financière de haut niveau, une offre technique et commerciale détaillée, une offre financière avec une structure des prix détaillée, et un schéma de financement ».

Ce groupement aura également à apporter des propositions de financement du projet auprès d'institutions financières habilitées et qui doivent être conformes à la politique d'endettement de l'État. Après accord sur cette proposition, il devra présenter un projet de documentation contractuelle pour les travaux du projet.

Pour sa part, Richard Rafidison, dans sa prise de parole, a rappelé « que la mise en valeur d'un tel axe routier va changer la physionomie du développement dans les régions Melaky et Menabe, dotées d'un potentiel naturel immense ».

Il reste à attendre la finalisation du projet. Parfois, tout s'égare en cours de route.