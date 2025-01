Cote d'Ivoire: Présidentielle/Kobenan Kouassi Adjoumani - 'En octobre 2025, chaque parti ira devant le peuple avec son bilan et son offre'

Le porte-parole principal du Rassemblement des houpouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), le ministre d'Etat Kobenan Kouassi Adjoumani, s'est prononcé sur l'actualité socio-politique de la Côte d'Ivoire. C'était lors de la tribune « Rendez-vous du Rhdp » qui s'est tenue le mercredi 8 janvier 2025, à Abidjan-Cocody.

« En octobre 2025, chaque parti ira devant le peuple avec son bilan et son offre. Au Rhdp, nous sommes sereins. Les faits sont là et ils parlent d'eux-mêmes. Ceux qui critiquent aujourd'hui ne doivent pourtant pas être fiers de leur bilan comparé à ce qu'a fait le Président Alassane Ouattara », a déclaré le porte-parole du Rhdp, commentant le message du Président de la République, Alassane Ouattara, à la nation, prononcé le 31 décembre 2024.

Arguant que « la comparaison des bilans suffira pour éclairer les Ivoiriens dans leur choix ».

Le ministre d'Etat a dit que sous la direction du Président Ouattara, « la paix et la sécurité, priorités absolues, sont devenues une réalité tangible. Depuis 2011, le Président de la République a protégé la Côte d'Ivoire et assuré la sécurité des Ivoiriens. L'indice de sécurité qui était de 6,8 % en 2011, est tombé à 1,2 % en janvier 2024, faisant de notre pays l'un des plus sûrs au monde ».

Ajoutant qu'en « l'espace de 12 ans, le Pib est passé de 12 869 milliards de F Cfa en 2011 à 47 790 milliards de F Cfa en 2023. Le budget de l'État a été multiplié par cinq, passant de 3 000 milliards à plus de 15 000 milliards de F Cfa à fin 2024 ».

Pour Kobenan Kouassi Adjoumani, ces performances traduisent une gestion saine et des réformes audacieuses qui ont fait de l'économie ivoirienne « l'une des plus dynamiques de la région voire de toute l'Afrique ». Et d'ajouter ceci : « Nous, au Rhdp, nous n'avons aucun doute que nos compatriotes déjà conquis par les immenses progrès réalisés sur le chemin du développement, renouvelleront le bail avec le Président Alassane Ouattara. »

Occasion pour le ministre d'Etat de reconnaître que sous le leadership du Chef de l'Etat, la Côte d'Ivoire « est un pays qui se tient debout avec fierté, un pays en plein essor ». Car dira-t-il, « aujourd'hui, personne n'a besoin qu'on lui explique ou démontre que notre chef est un grand bâtisseur : il suffit de regarder autour de nous, le développement est visible et tangible ».