Maroc: L'AMDL tient son conseil d'administration

Rabat — Le conseil d'administration de l'Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) s'est tenu, jeudi à Rabat, sous la présidence du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

Au cours de cette session, consacrée principalement à la présentation du bilan des réalisations de l'Agence pour l'exercice 2024, de son plan d'action et de son budget pour l'année 2025, le conseil d'Administration a passé en revue les actions déployées en 2024 par l'AMDL, notamment pour améliorer les conditions de réalisation des projets de zones logistiques, infrastructure de base pour le développement du secteur, indique le ministère du Transport et de la Logistique dans un communiqué.

Dans ce cadre, l'Agence a poursuivi en 2024 la mobilisation du foncier nécessaire au développement de ces zones, ajoute le communiqué, précisant qu'à fin 2024, environ 200 ha d'assiettes foncières ont été sécurisées en perspective de l'implémentation du programme prioritaire de création de 750 Ha de zones logistiques à l'horizon 2028, en partenariat et complémentarité entre les secteurs public et privé.

L'année 2024 a également enregistré une croissance du volume des investissements privés dans le secteur de la logistique grâce notamment à la nouvelle charte de l'investissement qui a intégré la logistique parmi les secteurs pouvant bénéficier de ses avantages.

Les avancées réalisées par l'Agence ont balisé le terrain pour lancer les travaux de plusieurs projets de zones logistiques dans des régions du Royaume. Ainsi, et outre la préparation de la commercialisation de la zone logistique au sud d'Ait Melloul et le lancement des travaux d'aménagement de la zone logistique de Fès, les travaux de réalisation des zones logistiques au sud de Casablanca, à Kénitra et à Beni Mellal débuteront en 2025.

En parallèle, l'Agence entreprendra en 2025 les différentes démarches et conclura les partenariats nécessaires pour amorcer le développement de zones logistiques dans d'autres régions, en particulier dans les provinces du sud du Royaume (Guelmim, Laâyoune et Dakhla).

Un volume d'investissement de plus de 1,1 milliard de dirhams a été approuvé au profit d'un nombre de projet d'investissement du secteur privé.

L'année 2025 connaitra également le lancement d'une nouvelle édition du programme d'accompagnement logistique des entreprises, qui apporte un appui technique et financier aux entreprises pour améliorer leur compétitivité logistique et rehausser l'efficacité dans le secteur, dans l'objectif de soutenir les entreprises dans leur transformation logistique digitale et environnementale.

Le conseil d'administration a ainsi arrêté le plan d'action de l'Agence et son budget d'investissement au titre de l'année 2025, totalisant plus de 515 millions de dirhams, conclut le communiqué.