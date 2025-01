Angola: Choléra - 58 cas suspects enregistrés à Luanda

Luanda — Cinquante-huit cas suspects de choléra ont été enregistrés jusqu'à la deuxième semaine de 2025, dans la municipalité de Cacuaco, à Luanda, selon le bulletin d'information du Ministère de la Santé.

Le document, auquel l'ANGOP a eu accès jeudi, indique que sur le nombre total de cas enregistrés, 36 sont des hommes et 22 femmes, âgés de 6 à 65 ans.

Le Ministère de la Santé révèle que 18 patients ont été admis à l'hôpital municipal de Cacuaco, dont 10 en pédiatrie et huit en médecine, six à l'hôpital provincial de Quifangondo et un à la maternité Lucrécia Paim.

Selon le bulletin, un cas de choléra a été confirmé en laboratoire le 7 janvier de l'année en cours, raison pour laquelle le Ministère de la Santé a déclaré l'épidémie, activé le Plan national de réponse contre le choléra, mis à jour le Comité technique et mobilisé des médecins et des médicaments.

Tous les cas ont été enregistrés dans la municipalité de Cacuaco (Luanda), située dans une zone suburbaine avec une population estimée à 1 225 220 habitants.

Le ministère a renforcé la formation des professionnels de la santé à tous les niveaux et mobilisé des équipes d'intervention rapide aux niveaux central, provincial et municipal à travers le pays.

Il a également renforcé la surveillance épidémiologique aux points d'entrée et harmonisé les bases de données de surveillance épidémiologique et de laboratoire, pour garantir la qualité de l'information et la prise de décision.

Mercredi, une délégation du Ministère de la Santé a effectué une visite à la municipalité de Cacuaco, plus précisément dans la zone où ont été enregistrés les premiers cas suspects de choléra, où elle a constaté des carences en matière d'assainissement de base et l'absence d'un système d'approvisionnement en eau potable.

Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la maladie, cinq centres de choléra ont été créés dans les municipalités de Cacuaco (03) et Sequele (02), par le Ministère de la Santé.