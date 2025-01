Cameroun: L'après Biya au pays - Enjeux, craintes et scénarios politiques en 2025

opinion

Alors que le Cameroun entre dans une année charnière en 2025, la question de l'après-Biya domine les discussions politiques et sociales. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis des décennies, fait face à des rumeurs persistantes sur son état de santé, suscitant à la fois espoir, crainte et excitation dans les cercles du pouvoir et au sein de la population.

La santé de Paul Biya : Un sujet tabou devenu central

En 2024, les rumeurs sur l'état de santé de Paul Biya ont pris une ampleur sans précédent. Après une tournée diplomatique en France et en Chine, le président a été contraint de s'absenter pour un long séjour privé à Genève, en Suisse. Cette absence prolongée a alimenté les spéculations, d'autant plus que la communication officielle a été jugée inexistante puis maladroite.

« Chacun demandait à l'autre s'il savait comment allait le patron, mais personne n'avait de réponse », confie une source proche du palais d'Etoudi. Cette opacité a renforcé les interrogations sur l'avenir du Cameroun, notamment en cas de disparition du chef de l'État avant la fin de son mandat.

L'armée et le scénario du BIR : Qui prendra le pouvoir ?

Dans les hautes sphères militaires, l'hypothèse d'un empêchement de Paul Biya à gouverner est désormais prise au sérieux. Trois corps militaires sont au coeur des discussions : la Garde présidentielle, le Bataillon d'intervention rapide (BIR) et la Brigade du quartier général. Ces forces, dirigées par des officiers influents, pourraient jouer un rôle clé en cas de vacance du pouvoir.

Le BIR, en particulier, suscite des inquiétudes. Équipé d'hélicoptères d'attaque et disposant de capacités d'écoute sophistiquées, ce bataillon est perçu comme un « État dans l'État ». « Si le colonel François Pelene en recevait l'ordre, il pourrait se rendre maître du ciel de Yaoundé », explique une source militaire. Cette supériorité aérienne fait du BIR un acteur incontournable, mais aussi une source de tensions au sein de l'armée.

La peur des clans et la fragmentation du pouvoir

L'un des principaux risques de l'après-Biya réside dans la fragmentation du pouvoir entre les différents clans politiques et militaires. « Paul Biya semble être le seul à faire tenir le système actuel. S'il n'est plus là, les clans risquent de se déchirer », résume un observateur averti. Cette crainte est partagée par de nombreux acteurs politiques, qui redoutent une lutte pour le contrôle des institutions.

Les discussions discrètes entre les hauts gradés de l'armée reflètent cette inquiétude. L'objectif est de garantir l'unité de la nation et de circonscrire les risques de conflit. Cependant, la loyauté des différentes forces militaires, en particulier celle du BIR, reste une question ouverte.

L'espoir d'une transition démocratique

Malgré les craintes, l'après-Biya suscite également un certain espoir parmi les Camerounais. Pour beaucoup, cette transition pourrait être l'occasion de renouveler la classe politique et de mettre en place des réformes démocratiques. Cependant, cet espoir est tempéré par la réalité des rapports de force et la complexité des enjeux sécuritaires.

Un avenir incertain pour le Cameroun

En 2025, le Cameroun se trouve à un carrefour historique. La question de l'après-Biya soulève des défis majeurs, tant sur le plan politique que sécuritaire. Alors que les rumeurs sur la santé du président continuent de circuler, les acteurs politiques et militaires se préparent à un scénario inédit. Reste à savoir si cette transition se fera dans la stabilité ou si elle ouvrira une période d'incertitude et de tensions.