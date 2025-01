La lutte contre la migration irrégulière prend une nouvelle forme via la territorialisation des approches. Hier, jeudi 9 janvier, le contrôleur général de police et secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière a installé les différents comités de Sédhiou en présence des responsables et parties prenantes selon leur circonscription d'intervention. Il a été en outre fortement recommandé la sensibilisation des communautés ainsi que la formation et l'emploi des jeunes en réponse à leur besoin d'insertion professionnelle.

Ces comités régional et départemental de Sédhiou installés hier, jeudi, sont des démembrements du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Dr Modou Diagne, contrôleur général de police et secrétaire permanent du comité interministériel venu installer ces instances, a fait savoir que cette volonté entre dans le cadre de la territorialisation de la lutte contre la migration irrégulière ; une approche qui prétend bien s'appuyer sur les acteurs locaux suivant les spécificités de chaque région.

« Le comité est chargé de coordonner les actions de l'ensemble des structures de l'Etat qui sont compétentes dans la lutte contre l'émigration irrégulière, de la gestion des frontières et de la mise en oeuvre de la migration légale et circulaire. L'autorité a estimé qu'il fallait territorialiser partant des communautés de base pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau », a déclaré Dr Modou Diagne.

Le secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière informe, dans le même temps, de la mise en route prochaine d'un programme de formation destiné aux jeunes. « Il y a des possibilités que ces jeunes puissent être formés à des métiers avec des qualifications professionnelles et pouvoir s'insérer dans le marché de l'emploi. Ce n'est que par cette approche qu'ils pourront rester, travailler et réussir chez eux. Et c'est ainsi que nous pouvons, ensemble, donner corps à la vision des autorités centrée sur l'agenda 2050 », ajoute-t-il.

Pour sa part, le gouverneur de Sédhiou Diadia Dia a dévoilé la composition du comité régional et les missions qui lui sont assignées : « sont membres à ce comité l'ensemble des parties prenantes, notamment les collectivités territoriales, les autorités administratives et locales, chefs de service, coordonnateurs de projets et programmes, responsables de structures associatives et d'ONGs, des chefs religieux ainsi que des chefs coutumiers ».

Et le chef de l'exécutif régional de Sédhiou de poursuivre : « nécessairement, on doit aller vers les activités de sensibilisation et d'accompagnement des jeunes potentiels candidats et de leurs entourages avec des programmes de formation et de création d'emploi. Et à ce niveau, nous aurons besoin de l'accompagnement du comité interministériel ». Rappelons que la migration irrégulière a fait beaucoup de victimes dans la région de Sédhiou et la réussite de ce programme serait un salut vital pour ceux qui ont toujours le coeur au voyage.