La situation des veuves, veufs et enfants de moins de 21 ans des enseignants du supérieur préoccupe énormément les responsables du Syndicat Autonome de l'Enseignement Supérieur (SAES) qui ont entamé récemment une tournée nationale au niveau des différentes universités du pays à la rencontre de leurs militants. L'objectif est de leur faire part du combat qu'ils mènent pour l'effectivité du décret portant reversement des pensions de retraite aux ayants droit. «

Nous avons entamé depuis lundi dernier une tournée nationale du bureau national du SAES dans nos différentes bases au niveau des campus pour discuter avec nos militants et les informer des différentes démarches que nous avons entreprises pour arriver à ce que le décret sur le reversement de la pension de retraite pour les ayants droit notamment les veuves, les veufs et les enfants de moins de 21 ans puisse être effectif. Pour rappel, ce décret a été signé depuis février 2024 mais depuis ce moment, ce décret a été perdu et nous n'avons pas pu le retrouver.

Après beaucoup d'interprétations au niveau du gouvernement, le décret n'a pas été retrouvé et le gouvernement lui-même a communiqué à travers le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche de l'Innovation pour dire que le décret a été perdu.

Alors nous avons repris les discussions pour réintroduire ce décret-là pour qu'il soit signé et que la résolution soit effective parce que nous avons une loi qui dit que 50 % des 85 % de notre pension de retraite doit être reversée aux ayants cause», a expliqué Arfang Diamanka, secrétaire général adjoint du Syndicat Autonome de l'Enseignement Supérieur (SAES), tout en regrettant que cela ne soit toujours pas effectif jusqu'à présent.

C'est pour cela, a-t-il rappelé, que « nous avons demandé à ce que le gouvernement puisse retrouver ce décret et que ça soit matérialisé ». Ce qu'ils peinent malheureusement à avoir. « Les dernières discussions montrent que le gouvernement n'est pas aujourd'hui dans les prédispositions de le faire. Et c'est pour cela que nous avons dit que nous allons retourner à la base pour discuter avec nos militants, les sensibiliser et les mobiliser pour aller au combat parce que aujourd'hui, ce qui prévaut c'est que pour nous, il n'est pas question que le gouvernement revienne sur nos acquis. Nos acquis, c'est que nous avons une loi qui nous permet d'avoir 85 % de notre pension de retraite et que cette pension de retraite là, s'il y a un camarade qui est décédé elle doit être reversée à hauteur de 50 % pour les ayants droit. Ce qui n'est pas aujourd'hui matérialisé », a-t-il déploré.

C'est ce qui justifie leur tournée nationale effectuée au niveau des différents campus universitaires. « Nous avons fait Dakar le lundi ; le mardi nous étions à l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane et l'Université Amadou Makhtar Mbow ; hier nous sommes passés par l'Université Alioune Diop de Bambey et l'Université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass et aujourd'hui, nous sommes ici au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis pour sensibiliser nos camarades et les mobiliser pour aller vers le combat parce qu'il faut que ce décret-là soit signé rapidement et qu'on puisse passer à autre chose », a-t-il conclu en présence des responsables du bureau SAES section UGB.