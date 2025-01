Ile Maurice: Quelques gouttes d'espoir...

Une fois n'est pas coutume. Il fallait prier pour que Dikeledi, la quatrième tempête tropicale de la saison cyclonique et la première de l'année passe assez proche de nos côtes, nous fournisse de la pluie. À 4 heures, ce vendredi matin, elle se trouvait à environ 660 km au nord-nord-est de Maurice, Dikeledi n'était qu'une tempête tropicale modérée. Elle se déplaçait dans une direction de l'ouest à 30 km/h.

Cependant, les conditions atmosphériques étant favorables, il est prévu que la tempête se renforce pour atteindre le stade de forte tempête tropicale au cours de la journée. Elle sera alors au nord de Maurice, à plus de 600 km de Cap-Malheureux, son point le plus proche de notre île. D'ici, cet après-midi, elle commencera à s'éloigner de notre nous.

Bonne nouvelle ou pas, le pays a besoin de la pluie. La station météo de Vacoas prévoit un temps pluvieux aujourd'hui accompagné d'orages, mais ce ne sera pas Dikeledi qui nous arrose. Ce sont des bandes nuageuses venant de l'est et du nord, qui arrose l'île aujourd'hui et demain. «Les averses seront temporairement modérées avec risques d'orages. La température maximale variera entre 24 et 26 °C sur le plateau central et entre 29 et 32 °C sur le littoral. Il y aura des périodes nuageuses avec des averses principalement sur la moitié est de l'île, au sud et sur le plateau central durant la nuit. Elles pourraient être temporairement modérées avec risques d'orages», lit-on dans le communiqué de la météo émis ce vendredi matin.

Les nuages remplis d'eau pouvant remplir les réservoirs sont plus près du centre de ce système qui passe loin de Maurice et fait route vers le nord de Madagasgar. Pour obtenir une pluviométrie assez conséquente, Dikeledi aurait dû passer au sud de St-Brandon, mais suffisamment loin pour que Maurice ne soit pas affecté par des vents dévastateurs.

Comme un bouclier

Cependant, avec la trajectoire adoptée d'ouest-nord-ouest, il est passé à 230 km au nord de St-Brandon hier soir. Un fort anticyclone au sud des Mascareignes, agissant comme un bouclier, empêche Dikeledi de prendre une direction orientée vers le sud. Finalement, les grosses pluies qui auraient pu remplir nos réservoirs restent loin de nous. Cependant, la mer sera très agitée hors du lagon à partir d'aujourd'hui.

Par ailleurs, Saint-Brandon était en alerte maximum depuis 10 heures hier. «Il est fortement conseillé au public de St-Brandon de ne pas s'aventurer en mer, de rester à l'abris et de prendre toutes les précautions. Le temps restera nuageux à couvert avec des averses, qui pourraient être modérées par moments avec des orages isolés. Le vent d'est-sud-est, soufflant à 35 km/h, se renforce progressivement jusqu'à 60-70 km/h avec des rafales de l'ordre de 100 km/h. La mer sera très forte avec des vagues de l'ordre de 6 mètres. Il est fortement conseillé de ne pas s'aventurer en mer et d'éviter les plages», annonce la météo pour St-Brandon.