Cameroun: Département du Noun - Les populations de Maka 2 n'ont plus soif

En partenariat avec la Fondation Jean Félicien Gacha, le groupe Aquavera a inauguré le 30 décembre dernier, un important ouvrage d'eau potable réalisé dans ce village.

Maka 2. Arrondissement de Foumbot. Département du Noun. Région de l'Ouest. L'eau : incolore, Inodore, sans saveur a coulé le 30 décembre dernier. Près de 600 personnes massées devant les robinets, se désaltèrent dans une ambiance de fête. Ils boivent au goulot et sans en avoir le moindre doute sur la qualité de l'eau.

L'on y compte le représentant du chef traditionnel de Maka 2, Ngapaka Amidou ; le directeur général de la fondation Jean Félicien Gacha, Pierre Tchomobe ; le fondateur de l'Académie hôtelière des Grasslands, Dominique Manga ; les près de 12 donateurs venus de l'Occident et rassemblés autour du président et co-fondateur du groupe Aquavera, Olivier Njamfa. L'organisation qu'il dirige a pour vocation de joindre de petites mains afin trouver des financements et réaliser des ouvrages d'eau potable en faveur des populations en manque.

« Le précieux liquide a coulé. Nous n'aurons plus soif », déclare Njoya Moussa, l'un des dignitaires de la communauté. Non sans formuler ses « remerciements sans fin » à tous les donateurs qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage « révolutionnaire ».

Le chef d'équipes techniques, Hilaire Ndjazoun se réjouit de l'eau qui sort des robinets, mais indique que c'est le fruit d'un long processus de transformation. Tout part des 56 panneaux photovoltaïques qui produisent l'électricité et stockent dans un local technique. Cette électricité produite fait fonctionner la machine qui récupère de l'air et la transforme en eau après le phénomène de condensation.

Cette eau stockée dans un cubitainer passe par un filtre moderne avant de se diriger dans des robinets. Cette technologie encore peu explorée produit 1000 litres d'eau potable par jour dans ce village. Un générateur de 50 kva est installé sur le site avec pour rôle de prendre le relais si l'installation solaire enregistre une éventuelle panne. Le responsable de la maintenance du projet, Hervé Nzoumkeu renseigne que trois sources d'eau (machine à eau, l'eau de pluie et de forage) permettront à moyen terme d'optimiser la production qualitative et quantitative de l'eau dans ce village. A cet effet, deux autres cubitainers sont déjà installés dans le local des contenants.

Près de 1000 âmes vivant dans ce village, entendent tourner la page des événements malheureux survenus au cours de la quête du précieux liquide. Des proches du petit garçon décédé un petit matin dans le fleuve Noun alors qu'il allait chercher de l'eau pour sa toilette avant d'aller à l'école n'ont pas encore oublié ce drame. De même que le traumatisme domine encore la fillette de 12 ans violée un autre matin sur le chemin de l'eau très éloigné de l'agglomération. Ou encore le décès dramatique d'une femme après une piqure de serpent toujours sur la route de l'eau.

« Nous avons bon espoir que ces points d'eau aménagés et sécurisés nous éloignent de ces situations ayant endeuillé le village », réagit un membre de la communauté. Le président du comité de gestion, Djoulde Ibrahim et son adjointe Balkissa s'engagent comme dans un serment de veiller au bon fonctionnement du service de l'eau.

En plus de l'eau potable, le projet a permis de réaliser un bâtiment pour que des jeunes filles scolarisées ou non puissent apprendre un métier en l'occurrence la couture et les techniques de perlage.

Réactions

Olivier Njamfa, président et co-fondateur de la fondation Aquevera: "Il n'y aurait pas de projet sans rencontre entre Ly, Frédéric Dumas et moi"

Ma joie est immense. C'est merveilleux d'être ici à Maka, pour l'inauguration du site qui donne de l'eau potable. Il y a une énergie, une envie, une capacité à faire de poursuivre ce projet qui réjouissent. Il s'agit d'amener de l'eau à un endroit où il n'y a pas d'eau et d'électricité. Cette eau, on la porte avec une machine sophistiquée qui transforme l'air en eau par le processus de condensation. L'eau passe par des filtres avant d'être consommée par les populations bénéficiaires.

On complète avec l'eau de forage qu'on filtre pour la consommation. On peut produire à terme 5 000 à 7 000 litres d'eau par jour à cette communauté de 1 000 personnes. Le projet est né parce que j'ai toujours été convaincu que l'eau, c'est la vie. C'est fondamental, et partout où il n'y a pas d'eau, ça a toujours été un sujet préoccupant.

J'ai travaillé dans beaucoup de fondations qui emmenaient de l'eau, et j'ai créé la mienne il y a trois ans. La mienne était autour de l'eau qui vient de l'air. Quand on crée une fondation, le plus difficile est de trouver des donateurs. J'ai appelé des gens que je connais sur ma réputation pour qu'on puisse trouver un peu d'argent et construire cette maison de l'eau de 300 mètres carrés, un stade technique, mettre des panneaux solaires, former des femmes au perlage, à la couture.

Il n'y aurait pas de projet sans rencontre entre le couple des fondateurs de la Fondation Jean Félicien Gacha (Fjfg), Ly et Frédéric Dumas. Quand je leur ai parlé de mon projet, ils m'ont orienté au village Maka 2 où ils ont construit une école primaire et d'autres ouvrages sociaux. Ça m'a séduit tout de suite, surtout qu'au sein de la fondation, il y a des gens bien formés. Là, j'ai eu confiance et j'ai dit à mes donateurs que j'avais le meilleur partenaire possible, qui a toutes les compétences locales.

Laurent Schmitt, Groupe L'Oréal "Le Fonds L'Oréal pour les femmes soutient l'association Aquavera et son projet à Maka 2"

Le Groupe L'Oréal, historiquement engagé auprès des femmes, a créé en 2020 le Fonds L'Oréal pour les Femmes, un fonds de dotation pour soutenir les organisations et associations de terrain dans leurs efforts pour accompagner les femmes en situation de grande vulnérabilité dans le monde.

Dans le cadre de son appel à projets, le Fonds a ainsi sélectionné le projet porté par Aquavera au Cameroun : grâce au déploiement d'une innovation technologique fournissant de l'eau potable, c'est toute la communauté du village, et en premier lieu les femmes, qui ont accès à ce bien essentiel. Aujourd'hui, c'est particulièrement émouvant de voir la population du village de Maka réunie dans cette véritable « maison de l'eau » en fonctionnement.

Progressivement, les femmes du village n'auront plus à descendre à la rivière chaque jour pour rapporter l'eau nécessaire à leur famille, et elles auront ainsi plus de temps pour d'autres activités, comme le perlage traditionnel ou la couture auxquelles elles se forment. J'ai vu de belles réalisations. Voir ces femmes et leurs enfants sourire est un grand moment d'émotion à titre personnel, et je suis très fier de travailler depuis plus de 30 ans pour un Groupe qui aide et contribue activement dans le monde entier au bien-être des femmes.