Afrique: Open d'Australie/Aziz Dougaz passe au tableau final - « Le rêve se réalise enfin !... »

Après maintes tentatives, le Tunisien brise le tabou et réussit à entrer pour la première fois au tableau final de Melbourne

«Je dois savourer pour une ou deux heures cet exploit de passer au tableau final de l'open d'Australie. J'ai attendu cela des années. Le rêve se réalise enfin au bout d'un tour qualificatif exigeant avec un match quotidien trois jours de suite !», c'est avec ces mots spontanés que Aziz Dougaz nous parle quelque temps après sa belle victoire, hier matin, sur le Croate B. Gojo 6-4, 3-6 et 6-1. Il était ému et très content mais en même temps sa voix était confiante, sobre. Comme s'il savourait avec confiance cet exploit qui lui a tourné le dos à maintes reprises sur les tournois de grand chelem.

Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Aziz Dougaz sera le second représentant du tennis tunisien à l'open d'Australie en simple. Et cette qualification n'était pas un cadeau. Loin de là. Il fallait passer trois tours relevés dans un parcours aussi exigeant que le tableau final et au rythme d'un match chaque jour. Après le Hollandais De Jong (6-7/6-1/7-6), le Libanais B.Hassan (3-6/7-/6 et 6/4), c'était au tour du Croate Gojo de plier devant le Tunisien en trois sets également (6-4/3/6 et 6/1). Cela veut dire que, physiquement, Aziz était au point cette fois pour sceller ce billet au tableau final.

Après avoir perdu le second set hier, A. Dougaz s'est ressaisi pour enchaîner au 3e set avec, au passage, beaucoup de variétés dans ses coups et de l'impact mis dans le match qui a déboussolé son adversaire. On a eu peut-être un peu peur vu les défaites de dernière minute au dernier tour des qualifications l'année dernière ou à Roland-Garros. Mais c'était sans compter avec l'assurance et les progrès de Dougaz qui nous explique ce qu'il a ressenti après le 2e set perdu. «J'ai bien joué durant ce tour qualificatif. Physiquement, tout était en règle. Je n'ai pas eu peur à 1 set partout. Au contraire, j'étais cette fois relâché et déterminé en me disant que l'adversaire devait se surpasser pour me battre. Mon service m'a beaucoup aidé pour conclure le 3e set. Durant tous ces matches des qualifications, j'ai tout donné et j'avais vraiment envie de passer au tableau final et de chasser le signe indien», a-t-il déclaré.

Un tournant

Qualifié au tableau final, Aziz Dougaz réussit une première dans sa carrière, à 27 ans. C'est un peu tard par rapport à son potentiel et à son éclosion en 2014 en junior puis en 2016 avec son grand exploit en coupe Davis 2016. Maintenant et après des contretemps, des contraintes et une malchance sans oublier l'encadrement fédéral très faible, il passe à un palier supérieur, là où il aurait dû se trouver depuis longtemps. Il devra alors, en cette saison 2025, aller encore plus loin et fuser vers le Top 200 et même plus.

Le plus dur a été fait et maintenant et après cet élan et cette forme prise avec trois matches pleins et intenses, Dougaz a le temps de récupérer des efforts consentis avant d'affronter des adversaires costauds. Il n'aura aucun souci à se comporter comme un joueur de métier qui joue d'égal à égal avec les joueurs du Top 100. C'est à lui de faire le reste et de répondre présent à ce nouveau statut qu'il a.