Tunisie: Vient de paraître - « Aux origines du capital risque en Tunisie : La SPPI 1990-2009 de Samir Marrakchi »

Qui mieux que Samir Marrakchi, fondateur et président-directeur général de la Société de Participations et de Promotion des Investissement (SPPI, 1990 - 2009), première société tunisienne de capital-risque pour restituer l'histoire du capital-risque en Tunisie.

Sous le titre « Aux origines du capital-risque en Tunisie : La SPPI 1990-2009 », paru aux Éditions Leaders, l'auteur revient sur le concept de capital-risque, longtemps réservé aux pays développés, et sur son introduction en Tunisie à travers l'expérience de la SPPI, en détaillant les difficultés externes et internes rencontrées à cette époque.

Dans sa préface, Chekib Nouira, ancien directeur général de la BDET, président-directeur général de la BIAT et président de l'Institut arabe des chefs d'entreprise (IACE) mentionne « l'histoire de notre beau pays a été écrite par des pionniers. Si Samir Marrakchi en est certainement un. Il a cru à la création d'une institution financière spécialisée dans le capital-risque au moment où personne ou presque n'y croyait. Sa compréhension du sujet et sa conviction venaient indubitablement de son passage à la Banque de développement économique de Tunisie, la fameuse BDET. »

Samir Marrakchi est ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de Paris (1974) et il est diplômé de l'Institut de développement économique dans l'évaluation et le management des projets (Washington, DC, 1976). Il a commencé sa carrière au sein de la Banque de développement économique de Tunisie (BDET) en tant que sous-directeur responsable de l'identification, l'étude et la promotion des projets industriels (1974 -1981). Il a été successivement directeur général adjoint du Centre national des études industrielles (CNEI, 1982 -1983), puis directeur central à la Banque de Tunisie et des Emirats d'Investissement (BTEI, 1983 - 1990). Par ailleurs, il a été le fondateur et directeur général de General Leasing (GL, 1994 -2004), ainsi que sa filiale Générale immobilière du Sud (1998 - 2004) et fondateur et gérant de MSKD consulting (2010-2012).

