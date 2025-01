Tunisie: Annulations de vols - Tunisair figure-t-elle parmi les pires ou les meilleures compagnies ?

Le rapport annuel 2024 de Cirium, spécialisé dans l'analyse des performances des compagnies aériennes, met en lumière les transporteurs ayant enregistré le plus grand nombre d'annulations de vols.

Si des compagnies comme Kenya Airways ou Air Algérie dominent ce classement, Tunisair, la compagnie nationale tunisienne, ne figure pas parmi les plus affectées. Cependant, cette absence ne signifie pas que la situation de la compagnie soit sans défis.

En effet, selon Cirium, Kenya Airways arrive en tête avec 2.263 vols annulés au cours de l'année 2024. Air Seychelles occupe la deuxième place avec 1.624 annulations sur un total de 16.069 vols. Ethiopian Airlines, souvent considérée comme un modèle de performance en Afrique, a enregistré 1.622 annulations sur 151.543 vols, ce qui la place en troisième position. Air Algérie suit à la quatrième position avec 1.560 annulations sur un total de 78.360 vols. Enfin, Air Peace complète ce classement avec 1.051 annulations sur 28.819 vols opérés.

Le transporteur national Tunisair ne figure pas dans ce top cinq, mais sa situation reste préoccupante. En effet, en 2024, la compagnie a enregistré une amélioration de sa ponctualité, atteignant un taux global de 48 % sur les neuf premiers mois de l'année, contre 36 % à la même période en 2023. Malgré ce progrès, un vol sur deux demeure toujours en retard, un chiffre bien inférieur aux standards internationaux.

De l'autre côté, la compagnie nationale tunisienne reste confrontée à de nombreux défis structurels et financiers. Elle cumule une dette estimée à près d'un milliard de dinars, ce qui pèse lourdement sur ses opérations.

Par ailleurs, la flotte vieillissante de Tunisair, nécessitant un renouvellement urgent, engendre des coûts de maintenance élevés et limite la compétitivité de la compagnie. À cela s'ajoute une gestion interne souvent critiquée, ainsi que des retards dans l'exécution de réformes structurelles pourtant essentielles.

Sur un autre plan, bien que l'ouverture imminente du ciel tunisien dans le cadre de l'accord Open Sky avec l'Union européenne représente un enjeu de taille, ce sujet reste pour le moment lettre morte pour la Tunisie.

Cette ouverture du ciel pourrait avoir un impact significatif sur Tunisair, à la fois positif et négatif. D'un côté, la compagnie pourrait bénéficier d'une plus grande ouverture des marchés, lui permettant d'accroître ses destinations et de diversifier ses partenariats avec des compagnies européennes. Cela offrirait également l'opportunité de renforcer sa compétitivité en améliorant la qualité de ses services et en optimisant ses coûts d'exploitation.

Cependant, l'intensification de la concurrence, notamment avec les compagnies européennes à bas coûts, pourrait mettre Tunisair sous pression, surtout si elle n'arrive pas à moderniser sa flotte et à adapter ses stratégies commerciales. La compagnie devra également faire face à une concurrence accrue sur ses lignes traditionnelles, ce qui pourrait affecter sa part de marché.

Pendant ce temps, des compagnies africaines comme Ethiopian Airlines ou Royal Air Maroc poursuivent leur expansion et modernisent leurs opérations, accentuant encore la pression.

Il est aussi à rappeler qu'en décembre 2024, le ministre des Transports a annoncé un plan de restructuration visant à réduire la dette, renouveler la flotte et restaurer la compétitivité de Tunisair.

Et donc, bien que Tunisair ait évité le classement des compagnies ayant annulé le plus de vols, cela ne masque pas les défis persistants auxquels elle est confrontée. Pour éviter un déclin encore plus marqué, des réformes immédiates et profondes sont nécessaires. L'avenir de la compagnie dépendra aussi de sa capacité à s'adapter à un marché de plus en plus compétitif, à moderniser ses opérations et à restaurer la confiance des passagers.