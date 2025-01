Afrique: Annonce de l'arrivée de la Mission d'Observation Électorale de l'Union Africaine pour les Législatives du 12 janvier 2025 à l'Union des Comores

Le Président de la Commission de l'Union Africaine (CUA) Son Excellence Monsieur (SEM.) Moussa Faki MAHAMAT a bien voulu dépêcher une Mission d'Observation Électorale de l'Union Africaine (MOEUA) afin d'observer les Élections Législatives du 12 janvier 2025 à l'Union des Comores. Ce déploiement de la MOEUA est fait suite à l'invitation du Gouvernement Comorien et conformément aux prescriptions légales et aux standards internationaux, continentaux et nationaux pertinents y relatifs; et ce, sur proposition du Commissaire aux Affaires Politiques, à la Paix et la Sécurité (CAPPS) SEM. l'Ambassadeur Bankole ADEOYE.

La MOEUA comprend dix-sept (17) Observateurs de Court Terme (OCT) issus de treize (13) États membres suivants: Afrique du Sud, Burundi, Congo, Éthiopie, Ile Maurice, Malawi, Nigeria, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie et Zimbabwe. Elle y séjournera aux Comores du 07 au 15 Janvier 2025.

La MOEUA est coordonnée par Mme Patience Zanelie CHIRADZA, Directrice de la Direction de la Gouvernance et Prévention de Conflits (DGPC) au sein du Département des Affaires Politiques, Paix et Sécurité (DAPPS) de la CUA. Elle est rehaussée par la présence effective de Son Excellence Madame Alice NZOMUKUNDA, Représentante Spéciale du Président de la CUA à Madagascar et aux Comores.

Dans l'exercice de son mandat, la MOEUA rencontrera toutes les parties prenantes pertinentes du processus électoral notamment: le Gouvernement, les Organes de Gestion des Elections (OGE), la mouvance présidentielle, l'opposition, les Organisations de la Société Civile (OSC), les autres Missions Internationales d'Observation Électorale (MIOE) accréditées et les Partenaires Techniques et Financiers (PTFs).

En outre, un Rapport Final objectif, impartial et indépendant sera produit et publié en tenant dûment compte des observations empiriques in situ de ses observateurs électoraux et de leurs interactions avec les parties prenantes internes et externes. Il sera assorti de recommandations pertinentes en vue de consolider davantage la Démocratie Pluraliste, l'État de Droit et la Bonne Gouvernance des Élections; gages de la paix, la sécurité et la stabilité nationales; consubstantielles à tout développement durable.

La Mission est établie à Itsandra Beach Hotel & Resort, Moroni. Son secrétariat est joignable au numéro suivant: +269 484 31 72.

Fait à Moroni, le 9 janvier 2025

Pour la Mission,

Madame Patience Zanelie Chiradza

Directrice de la Direction de la Gouvernance et Prévention de Conflits de l'Union Africaine

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Karine Kakasi Siaba, Coordinatrice a.i de l'Unité Démocratie et Élections | Direction de la Gouvernance et Prévention de Conflicts | Département des Affaires Politiques, Paix et Sécurité | Commission de l'Union Africaine | Tel: +251 115 517 700 | E-mail: KakasiK@africa-union.org | Addis Abéba, Éthiopie

